Соперником "Динамо" в Юношеской Лиге УЕФА стал английский "Мидлсбро"

Киевское «Динамо» (возраст игроков - до 19 лет) в матче плей-офф за право выхода в 1/8 Юношеской Лиги УЕФА сыграет на выезде против сверстников из английского клуба «Мидлсбро».

Согласно регламенту, на всех стадиях плей-офф турнира соперники встречаются по одному разу.

Восемь победителей из Пути чемпионов сыграют дома против восьмерки занявших вторые места в группах и определят обладателей восьми оставшихся путевок в 1/8 финала. "Динамо" в своей группе заняло 2-е место и поэтому будет играть в гостях.

Единственный матч, который и решит исход противостояния, состоится 9 или 10 февраля.