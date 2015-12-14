Суркис про матчи ЛЧ с "Манчестер Сити": "Я считаю, что на сегодняшний день шансы у нас 50 на 50"

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов сразу после ее окончания, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

- «Манчестер Сити» очень сильная команда с хорошим подбором исполнителей. Но мы должны выходить на футбольное поле и играть на победу. Я еще перед жеребьевкой сказал, что слабых команд нет. Может быть, кто-то искал слабую команду в этой восьмерке, лично я такой там не видел. Поэтому нормальный жребий, мы должны хорошо подготовиться и сыграть. Я считаю, что на сегодняшний день шансы у нас 50 на 50.

- В конце жеребьевки у «Динамо» оставалось два варианта – «Манчестер Сити» и «Атлетико». Вы в тот момент думали, на кого из этих команд лучше попасть?

- Если бы Сергей Ребров сидел рядом, я бы с ним посоветовался в тот момент. Мне кажется, что «Манчестер Сити» играет в более силовой футбол, и если мы будем хорошо физически готовы и будем строго играть, то мы можем надеяться, что мы пройдем дальше.

- «Динамо» уже обыгрывало «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги Европы несколько сезонов ранее. То есть определенный опыт у вашего клуба есть?

- Это история. Если помните, тогда нам тоже никто не пророчил успех, но мы прошли их по сумме двух поединков, причем тогда мы также первый матч играли дома, а второй – в гостях. Если мы будем готовы, если будем бороться с первой и до последней минуты, и, самое главное, верить в себя, то нам по силам пройти дальше.

- Представители «Манчестер Сити» выделили в составе «Динамо» Андрея Ярмоленко. А кого бы вы выделили в составе будущего соперника?

- В этой команде много игроков высочайшего уровня – Фернандиньо, Яя Туре, Давид Силва... Кого ни возьми – звезда. В каждой линии игроки с именем, все выступают на самом высоком уровне. Чего нам не хватает, для того чтобы мы спокойнее выходили на матч с этим соперником, так это такого накала, как в чемпионате Англии. Они привыкли играть при 70-80 тысячах зрителей. Они выходят на поле, и на них это не давит, поскольку они к этому привыкли. Нам бы в психологическом плане не бояться играть на чужом поле. В Порту мы выиграли, но там и стадион не был полностью заполнен. Тем не менее, я не вижу никаких причин говорить о том, что нам достался плохой жребий. Мы должны хорошо готовиться.

- Вы говорили, что уход Ярмоленко зимой возможен в случае, если «Динамо» попадет в 1/8 финала на «Барселону», «Реал» или «Баварию». Попался «Манчестер Сити»...

- Естественно, мы будем пытаться сохранить Андрея в команде, чтобы он нам помог. Предложений пока нет. Если они будут, мы будем обсуждать это с Ярмоленко. Но я думаю, что Андрею нужно остаться в «Динамо» и попытаться пройти «Манчестер Сити», а потом уже думать о других командах.

- Первый матч состоится в Киеве. Есть ли новая информация о возможности проведения этой встречи со зрителями?

- Мы подали апелляцию. Естественно, мы сообщим, когда она будет рассматриваться. Надеемся, что нам может быть пойдут навстречу. Мы предоставим те аргументы, которые могут убедить УЕФА, что подобное больше не повторится. Но если нам не поверят, у нас нет ни одного шанса. Нам просто должны поверить, что это был первый и последний подобный инцидент.