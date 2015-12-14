"Динамо" и "Манчестер Сити" сыграют 24 февраля и 15 марта

15:01, 14 декабря 2015
Спорт
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УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала.

fcdynamo.kiev.ua

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, согласно которому матчи в паре "Динамо" - "Манчестер Сити" состоятся 24 февраля и 15 марта, сообщается на сайте УЕФА.

Первая игра пройдет в Киеве, ответная - в Манчестере.

Согласно календарю, пары команд проведут матчи в такие дни:

16 февраля и 9 марта

"Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Челси" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия)

17 февраля и 8 марта

"Гент" (Бельгия) - "Вольфсбург" (Германия)

"Рома" (Италия) - "Реал" (Испания)

23 февраля и 16 марта

"Арсенал" (Англия) - "Барселона" (Испания)

"Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия)

24 февраля и 15 марта

ПСВ (Нидерланды) - "Атлетико" (Испания)

"Динамо" Киев (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия).

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