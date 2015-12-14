"Динамо" и "Манчестер Сити" сыграют 24 февраля и 15 марта
УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала.
Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, согласно которому матчи в паре "Динамо" - "Манчестер Сити" состоятся 24 февраля и 15 марта, сообщается на сайте УЕФА.
Первая игра пройдет в Киеве, ответная - в Манчестере.
Согласно календарю, пары команд проведут матчи в такие дни:
16 февраля и 9 марта
"Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Челси" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия)
17 февраля и 8 марта
"Гент" (Бельгия) - "Вольфсбург" (Германия)
"Рома" (Италия) - "Реал" (Испания)
23 февраля и 16 марта
"Арсенал" (Англия) - "Барселона" (Испания)
"Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия)
24 февраля и 15 марта
ПСВ (Нидерланды) - "Атлетико" (Испания)
"Динамо" Киев (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия).