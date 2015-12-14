"Динамо" и "Манчестер Сити" сыграют 24 февраля и 15 марта

УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала.

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, согласно которому матчи в паре "Динамо" - "Манчестер Сити" состоятся 24 февраля и 15 марта, сообщается на сайте УЕФА. Первая игра пройдет в Киеве, ответная - в Манчестере. Согласно календарю, пары команд проведут матчи в такие дни: 16 февраля и 9 марта "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Челси" (Англия) "Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия) 17 февраля и 8 марта "Гент" (Бельгия) - "Вольфсбург" (Германия) "Рома" (Италия) - "Реал" (Испания) 23 февраля и 16 марта "Арсенал" (Англия) - "Барселона" (Испания) "Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия) 24 февраля и 15 марта ПСВ (Нидерланды) - "Атлетико" (Испания) "Динамо" Киев (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия).

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