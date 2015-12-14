Российский и турецкий клубы сойдутся в 1/16 финала Лиги Европы

Согласно результатам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы в одной паре оказались московский "Локомотив" и турецкий "Фенербахче" из Стамбула.

Матчи пройдут 18 февраля в Стамбуле и 25 февраля - в Москве.

Союз европейских футбольных ассоциаций изначально не планировал рассеивать команды из России и Турции, как организация делает в случае с командами России и Украины, или Армении и Азербайджана.

В итоге, одна пара, состоящая из российской и турецкой команд появилась благодаря слепому жребию.

Отношения между РФ и Турцией обострились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны. Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря экипаж сторожевого корабля ВМФ России "Сметливый" открыл огонь из стрелкового оружия по приближавшемуся к нему в Эгейском море турецкому рыбопромышленному судну, после чего последнее, так и не выходя на связь, изменило курс.

После инцидента в Минобороны России был вызван военный атташе при посольстве Турции.