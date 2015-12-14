"Динамо" сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой соперником киевского "Динамо" стал английский "Манчестер Сити".

Первый матч пройдет в Киеве, ответный - в Манчестере.

Жеребьевку провели генсек УЕФА Джанни Инфантино и посол финала-2016 в Милане экс-игрок миланского "Интернационале" (провел в команде 19 сезонов) Хавьер Дзанетти.

Согласно регламенту, на этом этапе "Динамо" могло встретиться с одним из шести победителей групп - "Реал" (Мадрид, Испания), "Вольфсбург" (Германия), "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Барселона" (Испания) и "Бавария" (Германия). Икслючение составляли английский "Челси" из Лондона (победитель группового турнира в одном квартете с "Динамо") и российский "Зенит" из Санкт-Петербурга, так как УЕФА разводит украинские и российские клубы при жеребьевке.

Полностью состав пар 1/8 финала выглядит так:

Гент - Вольфсбург

Рома - Реал

ПСЖ - Челси

Арсенал - Барселона

Ювентус - Бавария

ПСВ - Атлетико

Бенфика - Зенит

Динамо К - Манчестер Сити