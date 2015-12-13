Мужская сборная Украины по биатлону заняла 9 место на этапе Кубка мира

Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона Украины.

В частности, за украинскую сборную выступали Сергей Семенов, Александр Жирный, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, показав результат в 1 час 14 минут и 23,94 секунды.

"Вплоть до последнего огневого рубежа украинской команде удавалось избежать дополнительных метров штрафного круга, однако Дмитрий Пидручный не справился со стойкой. Причем, что обидно, первые четыре выстрела капитан мужской команды выполнил точно, а последняя мишень не поддалась даже после трех запасных патронов. Впрочем, к этому моменту наша команда уже не боролась за призовые места", - отмечается в сообщении.

Судьба же первой строчки в финишном протоколе, как и в женской гонке, решилась на последних сотнях метров дистанции, когда россиянин Антон Шипулин не только ликвидировал 15-секундное отставание после стойки от норвежца Эмиля Свендсена, но и финишным рывком отобрал победу у норвежской сборной.

Читайте такжеУкраинская биатлонистка Варвинец завоевала бронзу в Риднау

"Третьей стала команда Франции, чей лидер Мартен Фуркад на последнем этапе пережил довольно болезненное падение, но, тем не менее, справился и со стрельбой, и с финишным кругом. Места в цветочной церемонии завоевали сборные Австрии, Германии и Канады. А наибольшим сюрпризом стало выступление шведов, которые на протяжении всей гонки претендовали на подиум, и лишь во второй половине заключительного этапа опустились на седьмую позицию", - отмечается в сообщении.

В Кубке наций норвежская команда упрочила свое лидерство, опережая сборную Германии уже на 168 баллов. Команда Украины сохраняет свою седьмую позицию.

Следующий этап Кубка мира в словенской Поклюке стартует мужским спринтом 17 декабря.