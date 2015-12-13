Украинская биатлонистка Варвинец завоевала бронзу в Риднау

Как сообщает сайт Федерации биатлона Украины, главная соперница Варвинец по спринту – француженка Анаис Шевалье не вышла на старт, и с первых метров Ира получила почти полуминутное преимущество.

Но, как отмечается, допустив промах в первой же лежке, украинка утратила перевес, и на дистанцию ушла второй.

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«Ситуация усугубилась после второй лежки, когда Ира допустила две ошибки и отодвинулась на седьмое место с минутным отставанием. Но характер Варвинец и желание взойти на подиум сыграли сегодня в гонке не последнюю роль. Собравшись на стрельбу стоя и закрыв оставшиеся две мишени, Ира второй день подряд занимает место на пьедестале почета! Пусть теперь не первую, а третью ступень. Поздравляем!!!», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, победу одержала Галина Нечкасова, оказавшаяся лучшей из группы российских преследовательниц Варвинец на старте. А на второе место взлетела Шевалье, но только младшая сестра вчерашнего серебряного призера – Хлое. Француженка с одним кругом штрафа сумела подняться с 18-го места в призы.

Две другие украинки также сумели попасть в зачетную зону. Но если для Юлии Бригинец 40-е место – прогресс в сравнении со спринтом, то преследование Яны Бондарь сложно назвать удачным. Хотя начиналась гонка для нее отлично – после чистого первого рубежа Яна поднялась на 5 место. Однако затем девять незакрытых мишеней на оставшихся трех рубежах позволили Бондарь финишировать лишь 35-й.