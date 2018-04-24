Украина на ЕВРО-2016: Германия и остальные

Наша команда впервые в своей истории пробилась на европейский чемпионат сквозь сито отборочного турнира (в 2012-м сборные Украины и Польши участвовали в турнире на правах хозяев соревнования) и, также впервые в истории, преодолела стадию плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы или мира.

Еще до жеребьевки было понятно, что в группе у украинцев будет один соперник с приставкой «супер» (исключение - сборная Бельгии) и две команды с которыми можно и нужно бороться за место в плей-офф. Так и получилось. Бельгийцы «желто-голубым» не попались, а попались самые маститые и титулованные – действующий чемпион мира сборная Германии. В придачу к ним, соперниками украинцев будут команды Польши и Северной Ирландии.

Вполне «рабочий» вариант. Особенно, учитывая тот факт, что в турнире, впервые проходящем по новой системе, с участием 24 сборных в плей-офф – 1/8 финала, попадает 16 команд-участниц. По две лучших команды из каждой группы и четыре из шести занявших третьи места в своих квартетах. Условия более чем тепличные. Особенно, с учетом того, что к сборной Украины у болельщиков всегда завышенные ожидания. Мол, команда входит в число… Ну, просто очень сильная и всем должна.

Германия – чемпион и фаворит

Выбирая из первой корзины удобных и неудобных соперников, меньше всего хотелось попасть именно на сборную Германии. Как ни как, это действующие чемпионы мира, а на мировую вершину они взошли всего полтора года назад.

Вместе с тем, сегодняшняя сборная Германии очень сильно отличается от той, которая летом 2014 года разбила бразильцев на их же поле со счетом 7:1 в знаменитом полуфинале ЧМ. Сразу после триумфа на Мундиале завершили выступления за «Бундестим» Филипп Лам, Пер Мертезакер и Мирослав Клозе. Волей-неволей Йоахиму Леву пришлось думать о смене поколений. И хотя глубина состава у него очень приличная, а молодых талантов в немецком чемпионате – Бундеслиге - в достатке, обновление сборной Германии проходит достаточно болезненно. И результаты немцев в отборочном турнире это подтверждают.

Достаточно сказать, что подопечные Лева обеспечили себе поездку во Францию только в последнем туре, когда в родных стенах не без труда обыграли очень уж скромную команду Грузии. Собственно, без труда в этом отборочном цикле немцы выигрывали только у Гибралтара, а вот со всеми остальными соперниками пришлось помучиться. Скажем, в двух матчах с Ирландией немцы набрали лишь одно очко (1:1 дома и 0:1 на выезде). На равных с чемпионами мира сыграли и поляки (2:0 в Варшаве и 1:3 на выезде). Те же шотландцы, хоть и не отобрали у немцев ни одного очка, заставили их серьезно понервничать в обоих поединках (2:3 дома и 1:2 в Германии). Как итог, немцы все-таки выиграли турнир в своей группе, но опередили поляков всего на 1 очко, а ирландцев – на 3.

Во время отборочной кампании Евро-2016 в составе сборной Германии появилось немало новых имен, но каркас команды остался прежним. Главное, что центральная ось практически не изменилась. По-прежнему нет конкурентов у одного из лучших (если не лучшего) голкиперов мира Мануэля Нойера. В центре обороны основная роль принадлежит Матсу Хуммельсу. Главными игроками в центре полузащиты остаются Тони Кросс и Бастиан Швайнштайгер , который после ухода Филиппа Лама стал капитаном Бундестима. А впереди солирует самый забивной из нынешних игроков немецкой сборной Томас Мюллер.

Как это ни странно, но у действующих чемпионов мира есть и свои кадровые проблемы. Прежде всего, это фланги обороны. Раньше проблемным был только левый, а с уходом Филиппа Лама немцы испытывают сложности и на правом. Кроме того, с уходом Мирослава Клозе в распоряжении Лева не осталось центральных нападающих, уровень которых соответствует требованиям главного тренера. Удивлением это не стало, ведь на своей позиции у Клозе не было конкурентов даже в его преклонном возрасте. Лев пробует на этой позиции разных игроков, но чаще всего выпускает туда так называемую «ложную девятку». Чаще всего эта роль достается Томасу Мюллеру или Марио Гетце. Но проблема центрального нападающего по-прежнему остается актуальной.

В том, что с нынешней Германией вполне можно играть и даже отбирать у нее очки, доказали те же поляки, ирландцы и шотландцы.

Сборной Украины предстоит сразиться с командой Лева уже в своем первом матче на Евро. Пройдет он в Лилле 12 июня. Пожалуй, с фаворитами больших турниров удобнее всего встречаться именно в стартовом туре. Обычно претенденты на что-то большое не спешат выкладывать все свои козыри уже на старте турнира. Напротив, они пытаются распределить силы на всю турнирную дистанцию, а это целый месяц. Фавориты словно вкатываются в турнир, пытаясь на ранних стадиях забирать свое малой кровью.

Да и стилистически команда Лева для сборной Украины вполне удобоварима. Она играет сама и позволяет играть своим соперникам. Защита немцев совсем не безупречна, и соперники этим пользуются. В общем, при благоприятном стечении обстоятельств мы можем закончить первый тур не с пустыми руками. Главное, не испугаться немцев, не смотреть на них снизу вверх, не допустить излишнего пиетета к чемпионам мира. Печальный опыт в подобной ситуации у нас уже есть – стартовая игра против испанцев на ЧМ-2006 (0:4).

Впрочем, после жеребьевки наставник немцев Лёв был немногословен, но пообещал предельную концентрацию своих подопечных уже с самого начала турнира: "Сконцентрируемся с самого первого матча. Польша является отличной командой. Против Украины и Северной Ирландии будет неприятно играть. У них хорошая защита и они играют на контратаках, — цитирует Лева немецкий Kicker. - Мы фавориты и хотим выиграть группу".

Северная Ирландия – дебютант в евроэлите

Второй матч на Евро-2016 украинцы проведут против дебютанта европейских чемпионатов. Но это не значит, что сборная Северной Ирландии впервые сыграет в финальной части большого турнира. В ее истории было уже три чемпионата мира (1958, 1982 и 1986).

Тем не менее, попадание североирландцев во Францию стало одним из главных сюрпризов отборочного турнира. Более того, они выиграли отборочный турнир в своей группе, которая была совсем не простой. Позади команды Майкла О’Нила остались Румыния, Венгрия, Финляндия, Фарерские острова и Греция. В пассиве у Северной Ирландии лишь одно поражение – на выезде от Румынии (0:2). В отличие от тех же немцев, североирландцы гарантировали себе поездку во Францию досрочно, еще за тур до завершения группового отборочного турнира. О каком-либо плей-офф речи не шло и вовсе.

Сборная Северной Ирландии – команда без звезд. Ее основу составляют игроки английской Премьер-лиги и второго дивизиона чемпионата Англии «Чемпионшип». Таланта у этой команды совсем немного, зато трудолюбия, страсти и игровой дисциплины – в избытке. Она играет чрезвычайно просто и даже не пытается делать то, чего делать не умеет. С игровой точки зрения для украинцев это будет крайне неприятный соперник. Совершенно точно подопечные О’Нила не позволят оппоненту разбежаться. Они и сами не побегут вперед, сосредоточив основные силы в обороне. Украинцы точно не получат много пространства, а взламывать чужую оборону в подобных условиях сборная Украины категорически не умеет. Да и игру на «стандартах» сложно назвать нашим козырем, так что из угловых у чужих ворот в данном случае вряд ли что-то удастся выудить. В общем, уже сейчас понятно, что это будет далеко не самый яркий матч. Но если сборная Украины хочет выйти из группы (пускай даже с 3-го места), этот матч нужно выигрывать любой ценой.

Против Северной Ирландии будет сложно еще и потому, что на нее ничего не давит. Вряд ли эта команда будет обременена какими-то свехзадачами. На нее не будет давить ни общественность, ни пресса. Игроки сборной уже герои. Они будут наслаждаться пребыванием в компании сильных мира сего, будут искать свой шанс и, скорее всего, его найдут. Непонятно только, кому из соперников по группе североирландцы подложат свинью…

Собственно, это подтвердил и тренер ирландцев О`Нил, который после жеребьевки отметил: "Мы попали в сложную группу, но ожидали подобное. Это будет хороший вызов для нас и мы будем наслаждаться игрой против футболистов калибра Роберта Левандовски, — цитирует специалиста сайт местной федерации футбола. - Наши болельщики наверняка с нетерпением ждут матчей, но они будут очень сложными для нас".

Польша – главный оппонент в борьбе за плей-офф

Поляки были не самым желанным соперником из третьей корзины. Из нее все хотели попасть на Венгрию или Румынию. Однако жребий распорядился иначе, и теперь нам придется сыграть с поляками в заключительной игре первого этапа Евро-2016. Судя по всему, эта игра станет решающей в борьбе за место в плей-офф.

Сборная Польши очень сильно провела отборочный турнир. Тем не менее, ее судьба решалась в последнем туре. По его результатам «Кадра» могла оказаться на любом месте от первого до третьего. Но подопечные Адама Навалки обыграли на своем поле Ирландию (2:1) и завоевали прямую путевку во Францию, минуя лотерею под названием плей-офф.

О том, что в своей группе поляки обменялись домашними победами с немцами, сказано выше. Пожалуй, для сборной Польши это комплимент и свидетельство ее силы. У «Кадры» очень хороший состав, причем практически все основные игроки выступают в европейских Топ-чемпионатах (нам о подобном приходится только мечтать).

Есть у поляков и звезда мирового масштаба. Это форвард немецкой «Баварии» и Мюнхена Роберт Левандовски. Раньше в своей сборной он терялся, играя в ней достаточно бледно. Это давало повод говорить о том, что без своей «баварской свиты» Левандовски ничего не стоит. Но в отборе к Евро-2016 Левандовски все эти разговоры затмил своей прекрасной игрой, став лучшим бомбардиром отборочного турнира – 10 голов. Кстати, на два меньше – 8 – у игрока сборной Германии Томаса Мюллера.

Однако сборная Польши – это не только Левандовски. У тренера команды Адама Навалки есть хороший выбор практически на каждой позиции. Скажем, на роль основного вратаря претендуют Щесны из римской «Ромы» и Фабиански из «Суонси». Сразу два поляка являются партнерами Евгения Коноплянки и играют в основном составе испанской «Севильи» – Колодзейчак и Крыховяк. Одним из лидеров немецкой «Боруссии» из Дортмунда остается Пищак, а экс-игрок этой команды Блащиковски с недавних пор защищает цвета итальянской «Фиорентины» из Флоренции. Наконец, капитан «Торино» из Турина Глик – тоже игрок сборной Польши.

Любопытно, что при таком звездном составе польская федерация делает ставку на «бюджетного» тренера. Адам Навалка – местный специалист без особых регалий, но поляков он устраивает. Они предпочитают жить по средствам и не хотят переплачивать за громкое имя. Суммарный класс игроков сборной Польши значительно выше, чем аналогичный показатель у сборной Украины. Но стилистически этот соперник нам подходит. Уже под началом Михаила Фоменко наша сборная дважды играла с поляками в отборочном турнире ЧМ-2014 и дважды их обыграла (3:1 на выезде и 1:0 дома). Как метко выражаются футбольные специалисты, поляки любят поиграть не в футбол, а в футбольчик. Они не упускают возможности полюбоваться собой на футбольном поле, они достаточно высокомерны. Их футболу не хватает здорового прагматизма, и Михаил Фоменко с этим футбольчиком блестяще разобрался, причем сделал это дважды. Получится ли у команды это сделать в третий раз, узнаем 21 июня в Марселе на знаменитом стадионе «Велодром».

Наиболее разговорчивым из тренеров после жеребьевки финальной части Евро оказался именно Навалка: "Спокойно наблюдали за жеребьевкой, потому что никак не могли на неё повлиять. Не было никакого волнения. Все финалисты турнира очень хороши. Думаю, что жребий выпал хороший. Я был в этом уверен после выхода из отборочной группы, — цитирует Навалку пресс-служба Федерации футбола Польши. - Перед процедурой я встретился с тренером немцев Йоахимом Левом и мы шутили, что можем снова встретиться. Это хорошо. Германия – самая сильная сборная и я рад, что мы снова будем противостоять им. С большой осторожностью подходим к каждому сопернику. Мы квалифицировались из сложной группы, но с верой и оптимизмом подходим к турниру. В каждом матче постараемся выдать лучшую игру. Уверяю, что мы будем оптимально подготовлены к чемпионату Европы. Будем упорно трудиться, изучать наших соперников. Хотим улучшить нашу игру. Это самое главное для нас".

… Если Навалка дал самый обширный комментарий, то тренер сборной Украины Михаил Фоменко дал самый оригинальный. Наставник, не устающий повторять, что сейчас он безработный (с 1 декабря) и ждет итогов Исполкома ФФУ 18 декабря, на котором его либо утвердят тренером на новый срок, либо снимут с должности, отметил: «Что характеризовать? Я не гадал перед жеребьевкой. Что Бог дал, то и имеем", — сказал Фоменко в эфире телеканала «Футбол 1».

«Почему я не поехал? 18 декабря будет Исполком, и тогда станет известно – утвердят мою кандидатуру или нет. Мне сейчас некорректно говорить о том, как нужно сыграть против Германии. Когда меня утвердят главным тренером сборной, тогда и будем говорить. Сейчас нет смысла обсуждать. Что было – это уже история. У Польши и тогда команда была непростая, а сейчас вышла на свой самый высокий уровень. Нужно готовиться и просматривать соперника. Почему Северная Ирландия это аутсайдер? Эта команда исповедует британский футбол, а он очень непростой. Они вышли на Евро с первого места. Простых команд в нашей группе нет», — заявил специалист.

Конечно, история с Фоменко совершенно не красит нынешнее руководство ФФУ. А тот факт, что тренер, выведший команду на Евро, не поехал в Париж на жеребьевку – и вовсе нонсенс. Тем не менее, хочется верить, что разум членов Исполкома ФФУ возобладает и 18 декабря никаких неприятных сюрпризов для Михаила Фоменко и национальной команды не случится…

Кирилл Стадниченко