Усик: "Мне попался хороший достойный соперник, терпеливый"

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свой поединок с кубинцем Педро Родригесом в эфире телеканала "Интер".

Говоря о том, что нового он почерпнул для себя в этом бою, Усик сказал: "Ничего нового не увидел, ничего не узнал. Как и планировал, боксировал в кайф, работал, все нормально... Рабочая победа".

Говоря о своем сопернике, украинец отметил: "Хороший достойный соперник. Терпеливый, хорошо дрался. Мне понравилось работать с ним, бой был хорошим".

Говоря о том, чего он желает в дальнейшем Усик заметил: "Хочу мира, чтобы люди любили больше, чем ненавидели друг друга. Чтобы закончились все войны, чтобы мир наступил во всем мире".

А говоря о собственных планах, иронизировал: "Я не могу забегать наперед. Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах... Я постепенно иду к своей мечте - титулу чемпиона мира. Верю, что моя мечта осуществится. Иду к ней своими маленькими шагами..."

Напоследок украинский боксер обратился к своим поклонникам: "Поздравляю всех с Новым годом! Всех своих болельщиков. Желаю всего самого наилучшего в наступающем году. Встретимся на моих боях".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Усик одержал победу над кубинцем Родригесом и защитил титул Интерконтинентального чемпиона WBO.