Усик выиграл нокаутом у кубинца Родригеса

В столичном Дворце спорта завершился бой за титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе, в котором Александр Усик встречался с кубинцем Педро Родригесом и выиграл нокаутом в 7-м раунде.

Украинец с самого начала боя имел преимущество и постоянно его наращивал. Первый раз соперник попал в нокдаун в концовке 6-го раунда, но от дальнейших неприятностей его спас гонг. Как оказалось, ненадолго. Уже в начале седьмого раунда украинец провел еще одну серию ударов, после чего соперник упал на ринг и судья принял решение остановить бой.

УНИАН провел онлайн-трансляцию боя, по которой можно проследить за основными ходом поединка.

Таким образом, украинец в четвертый раз в карьере защитил титул Интерконтинентального чемпиона WBO.