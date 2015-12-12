Бокс, бой за титул Intercontinental WBO, Усик - Родригес: онлайн-трансляция

Сегодня в столичном Дворце спорта проходит вечер бокса, главным событием которого станет поединок Александр Усик — Педро Родригес. На кону — титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе, который принадлежит украинцу.

Любопытно, что накануне на взвешивании Усик показал вес — 90,7 кг, вес Педро Родригеса — 94 кг. Со второй попытки Педро снова не вложился в вес. Теперь по правилам WBO этот поединок не будет для него титульным.

Впрочем, для украинца это ничего не меняет. Титул все равно нужно отстаивать и побеждать кубинца.

Педро Родриге имеет внушительную статистику боев на профессиональном ринге - 22 победы (19 нокаутом), 1 ничья и ни одного поражения.

На счету начинающего профессионала олимпийского чемпиона-2012 Усика - 8 побед, 8 боев - все нокаутом. Титул Усик завоевал в 5-м бою в карьере - против южноафриканца Дэниэлом Брюэра. Затем он провел три удачные защиты титула.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом боя считается Усик. На победу украинца ставки принимаются с коэффициентом 1.035 к 1, в то время как на ничью - 34 к 1, а на победу Родригеса - 16 к 1.

Бой Усик - Родрисгес начнется в киевском Дворце спорта после 21.30. ТВ-трансляцию вечера бокса проводит телеканал "Интер".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Завершился последний бой "андеркарда" и сейчас выдут на ринг главные герои сегодняшнего вечера.

РОДРИГЕС выходит на ринг...

УСИК выходит на ринг...

Звучат гимны Кубы и Украины.

Гимн Украины исполняет певица Львовского театра оперы и балеты Марьяна Мазур.

БОЙ НАЧАЛСЯ!

1-й раунд. Как и подобает, первый раунд стал "пристрелочным". Соперники обменялись несколькими ударами, но не опасными, скорее прощупывали друг друга. Соперник украинца, конечно, с очень большим лишним весом.

2-й раунд. Преимущество Усика начинает вырисовываться все более четко. Соперник получил ряд чувствителных ударов, но устоял. Нокдауна пока нет. Но, преимущество украинца по ударам (очкам) весьма ощутимое.

3-й раунд. Соперник Усика начинает дразнить украинца, приглашая его атаковать. Впрочем, нервы у Александра, что надо. Его таким не проймёшь. И еще ряд ударов Усика в середине и концовке раунда укрепляют его преимущество в очках.

4-й раунд. Смешными оказались пару ударов в воздух Родригеса в начале раунда, после которых он едва удержал равновесие... У Усика же красивой получилась серия из четырех подряд ударов в середине раунда. И затем он продолжил увеличивать свой перевес.

5-й раунд. Ряд хороших атак провел Усик в концовке раунда, но Родригес пока стойко держит удар.

6-й раунд. Атаки Усика становятся все более частыми, а удары все более опасными. И за 17 секунд до конца раунда добивается первого НОКДАУНА.

7-й раунд. НОКАУТ... За 2:07 до конца раунда

Очередная досрочная победа УСИКА!!!

Спасибо за внимание