Сборная Украины проведет свои матчи на Евро в Лилле, Лионе и Марселе
20:12, 12 декабря 2015Спорт
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Первую игру украинцы проведут против сборной Германии.
uefa.com
В соответствии с результами жеребьевки Евро-2016 стало известно расписание матчей сборной Украины на турнире во Франции.
Первый матч - Германия-Украина - состоится 12 июня в Лилле. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.
Второй матч Украина - Северная Ирландия состоится 16 июня в Лионе. Начало игры в 19.00 по киевскому времени.
Третий матч Украина - Польша состоится 21 июня в Марселе. Начало игры в 19.00.
Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась жеребьевка финальной части Евро-2016, по итогам которой сборная Украины попала в Группу С.
Чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.
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