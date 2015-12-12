Сборная Украины проведет свои матчи на Евро в Лилле, Лионе и Марселе

В соответствии с результами жеребьевки Евро-2016 стало известно расписание матчей сборной Украины на турнире во Франции.

Первый матч - Германия-Украина - состоится 12 июня в Лилле. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.

Второй матч Украина - Северная Ирландия состоится 16 июня в Лионе. Начало игры в 19.00 по киевскому времени.

Третий матч Украина - Польша состоится 21 июня в Марселе. Начало игры в 19.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась жеребьевка финальной части Евро-2016, по итогам которой сборная Украины попала в Группу С.

Чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.