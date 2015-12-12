Евро-2016, жеребьевка: онлайн-трансляция

Сегодня в Париже во Дворце конгрессов состоится церемония жеребьевки финальной части чемпионата Европы по футболу 2016 года.

24 сильнейшие команды Старого света будут разделены на 6 групп - по 4 команды каждая.

Жеребьевку проведут победитель Евро-1988 голландец Рууд Гуллит и чемпион Европы 2000 француз Биксант Лизаразю, которых поддержат многие другие звезды - в частности, немец Оливер Бирхофф, забивший решающий мяч в финале Евро-1996, и автор главного гола Евро-2004 грек Ангелос Харистеас. В зале будет присутствовать и тренер сборной Испании Висенте дель Боске, с которым «Фурия Роха» стала первой на Евро-2012 (победила в финале на киевском Олимпийском Италию - 4:0). Также в числе почетных гостей будут Антонин Паненка, чей удар в послематчевой серии пенальти финала 1976 года между Чехословакией и ФРГ навсегда вошел в историю, и Давид Трезеге, забивший золотой гол в финале Евро-2000.

Жеребьевка начнется с корзины 1. Шар, выбранный первым, определит соответствующую команду на первую позицию в группе В. Место в Группе А автоматически досталось команде Франции. Второй шар - в первую ячейку группы С - и так далее вплоть до F. Затем жеребьевка продолжится выбором сборных из корзины 4. Первый шар определит соответствующую команду в группу А, и ее позиция в квартете будет определена дополнительным жребием. Второй шар определит участника группы В, дополнительный жребий - позицию в квартете и так далее. Эта процедура повторится для всех сборных четвертой корзины.

После наступит черед корзин 3 и 2. И каждый раз позиция команды в соответствующей группе будет определяться жребием.

Сборная Украины попала во вторую корзину. Это значит, что шарик с названием нашей команды будут тянуть в последнем, четвертом потоке, и когда его достанут, Украина уже будет знать всех трех соперников. Также во второй корзине присутствуют команды Италии, России, Швейцарии, Австрии и Хорватии. С этими командами подопечные Михаила Фоменко точно не встретятся на групповом этапе соревнований.

Церемония жеребьевки начнется в Париже в 19.00 по киевскому времени. ТВ-трансляцию церемонии покажет телеканал "Футбол-1".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Биксант Лизаразю и Рууд Гуллит начали церемонию жеребьевки

Французский кан-кан... как же без него....

Шарики начнут вытягивать где-то минут через двадцать, около 19.25

10 городов и 11 стадионов Франции (два - в Париже) примут матчи Евро-2016. А в перерыве между матчами, в каждом из городов, безусловно, есть на что посмотреть. Идет видео-презентация городов, где пройдут игры. Шикарные завораживающие виды.

Романтичную песню о любви сменяют реперы в майках каждой из 24-х национальных сборных-участников Евро.

На сцене появляется Супер Виктор, талисман Евро-2016... Он немного похож на наших Славека и Славко, с Евро-2012.

На сцену вышел Дэвид Гетта - автор и продюссер гимна Евро-2016. Он выступит со своей композицией на Церемонии открытия турнира. Пока же каждый желающий может присоединиться к созданию этой песни, зайдя на официальный сайт УЕФА.

Через полгода на Евро впервые в истории сыграют 24 команды, напоминает нам Рууд Гуллит.

Трофей Анри Делоне, который вручается чемпиону Европы, выносит тренер его нынешних обладателей - наставник сборной Испании Висенте дель Боске. Трофей испанцы выиграли в Киеве, обыграв в финале сборную Италии - 4:0.

На экране сменяют друг друга самые красивые голы Евро... Начиная с 1972 года...

Антонин Паненка (сборная Чехословакии, Евро-1976), Оливер Бирхофф (Германия, 1996), Давид Трезеге (Франция, 2000) и Ангелос Харистеас (Греция-2004) - авторы победных голов на сцене в Париже.

Выходит ведущий жеребьевки генсек УЕФА Джанни Инфантино.

Инфантино от имени УЕФА выразил солидарность с Францией после страшных терактов в Париже. "Мы уверены, что с точки зрения безопасности, на Евро все будет на высшем уровне", - говорит генсек.

Идет ролик, в котором рассказывается о технических аспектах жеребьевки. Мы об этом уже упомянули выше.

ИТАК, НАЧИНАЕМ!

Ха-ха... Шарик "Франция" все-таки вытащили. Из корзины, где был... один шарик.

Группа А - Франция, Румыния, Албания, Швейцария.

Группа B - Англия, Россия, Уэльс, Словакия.

Группа C - Германия, УКРАИНА, Польша, Северная Ирландия.

Группа D - Испания, Чехия, Турция, Хорватия.

Группа E - Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция.

Группа F - Португалия, Исландия, Австрия, Венгрия.

Жребий брошен!

Спасибо за внимание