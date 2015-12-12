Украина осталась без права принимать матчи Евробаскета-2017

Финляндия, Израиль, Румыния и Турция будут принимающими странами FIBA EuroBasket 2017, объявлено на торжественной церемонии в Мюнхене (Германия) в субботу днем, сообщается на официальном сайте FIBA-Europe.

Финальный матч чемпионата будет проведен в Стамбуле.

Исходя из беспрецедентного успеха Евробаскет 2015, который впервые в истории турнира был проведен несколькими странами одновременно, Совет ФИБА-Европа решил следовать тем же путем при подготовке к чемпионату Европы 2017.

Финальная часть предыдущего розыгрыша турнира в 2015 году проходила в Хорватии, Франции, Германии и Латвии.

Как сообщал УНИАН, Украина была удостоена права проведения Евробаскета-2015, но в июне 2014 года была лишена возможности принять турнир из-за нестабильной экономической ситуации и военного конфликта на востоке страні. Вместе с тем, Украине было предоставлено первоочередное право организации Евробаскета-2017. Затем Федерация баскетбола Украины отказалась от проведения турнира в целом, но продолжала претендовать на проведение одного группового турнира в качестве соорганизатора соревнований.