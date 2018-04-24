Украина в еврокубках: исторический успех "Динамо" и предсказуемый плей-офф "Шахтера"

Последняя еврокубковая неделя 2015-го года не принесла особых сюрпризов. Пусть успех «Динамо» исторический - команда не играла в плей-офф Лиги чемпионов с 1999 года – он был абсолютно предсказуем, и его все ждали, хоть и с опаской…. В итоге, вымученная победа в «самом плохом матче года» (характеристика капитана «Динамо» Александра Шовковского), была добыта. Без нервов конечно не обошлось, но…

В свою очередь, «Шахтер» не порадовал результатом, оставив хорошее впечатление своей игрой. Тем не менее, соперник из французского ПСЖ выиграл уверенно – 2:0. Хорошо, что мадридский «Реал» не позволил состояться сенсации на своем поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в матче со шведским «Мальме», и буквально разгромил оппонента – 8:0. Подарив, тем самым, путевку в плей-офф ЛЕ украинским горнякам.

Все свои шансы на повторение успеха и выход в финал нового розыгрыша ЛЕ «Днепр» упустил еще задолго до стартового свистка матча с «Русенборгом».

Наконец, в заключительно матче еврокубковой осени порадовал днепропетровский «Днепр». Сбросив груз ответственности за результат со своих плеч, команда Мирона Маркевича неожиданно заиграла ярко и «легко». У футболистов получалось на поле практически все, что и сказалось на результате. Норвежский «Русенборг» из Тронхейма был повержен со счетом 3:0. Конечно, и эта игра была далека от образца весны-2015, когда команда блистала на евроарене и дошла до финала Лиги Европы. Но и норвежцы – не чета соперникам по плей-офф прошлого сезона. Жаль только, что этот матч не имел никакого значения в турнирном плане. Все свои шансы на повторение успеха и выход в финал нового розыгрыша ЛЕ «Днепр» упустил еще задолго до стартового свистка матча с «Русенборгом». И весной команда может полностью сосредоточиться на играх внутреннего первенства.

«Шахтер» - с надеждой на трофей ЛЕ

Перед заключительным туром Лиги чемпионов в группе А оставалась всего одна интрига – кому достанется пропуск в 1/16 финала Лиги Европы, «Шахтеру» или шведскому «Мальме». Причем у горняков была солидная фора в виде преимущества над скандинавами в личных встречах. Напомним, Шахтер уступил шведам на выезде (0:1), но взял убедительный реванш во Львове (4:0). Таким образом, чтобы иметь шансы опередить команду Луческу, шведам нужно было не проиграть на «Сантьяго Бернабеу». Впрочем, как уже было отмечено, они не только проиграли в Мадриде, но и пропустили в свои ворота 8 (!) безответных голов.

Игроки ПСЖ прекрасно осознавали, что преимущество в классе на их стороне, и, рано или поздно, это отразится на результате на табло.

На события в столице Испании футболисты «Шахтера» могли не отвлекаться, сосредоточились на своей игре и чувствовали себя весьма комфортно. К тому же, игра подопечным Луческу давалась. Особенно это касается первого тайма, когда они создали не один момент у ворот хозяев. Как это часто бывает с «Шахтером» в этом евросезоне, подвела реализация. Но впечатление горняки оставили неплохое. Да и хозяева были настроены весьма благожелательно к гостям. В кои-то веки подопечные Блана играли сами и позволяли играть сопернику. Игроки ПСЖ прекрасно осознавали, что преимущество в классе на их стороне, и, рано или поздно, это отразится на результате на табло. Так и случилось.

ПСЖ забил два гола в ворота Каниболоцкого, чувствовавшего себя, мягко говоря, не слишком уверенно. «Шахтер» все-таки дал слабину, а соперники Топ-уровня этого не прощают. В общем, результат абсолютно по игре, хотя «Шахтер» на один гол в ворота парижан наиграл. Другое дело, наиграл ли он на одно очко?

«Шахтер» завершил групповой турнир с тремя набранными очками. Это худший показатель донецкой команды за всю историю групповых турниров Лиги чемпионов, которых у команды было целых 12. Но стоит ли судить команду Луческу слишком строго? Пусть это уже заезженная тема, но жребий на сей раз был слишком жесток к дончанам. В соперники ему достались сразу две команды, которые относятся к когорте европейских Топ-клубов. Более того, именно «Реал» и ПСЖ, а также «Барселону» с «Баварией», специалисты называют главными фаворитами нынешней Лиги чемпионов. Это суперклубы, уровень которых на сегодняшний день заоблачный не только для «Шахтера», но и для подавляющего большинства других команд, участвующих в еврокубках. Получить в свои ворота четыре мяча от «Реала» или ПСЖ может кто угодно и когда угодно. И если бы на месте «Шахтера» оказалось, например, киевское «Динамо», с большой долей вероятности мы бы получили примерно такие же результаты.

Хотя игра Адриано тоже вызывала немало упреков, только с его уходом мы поняли, как много он значил для «Шахтера».

Тем не менее, уровень соперников не должен наводить густой туман на проблемы самого «Шахтера». И проблем этих немало. В том числе, чисто футбольных. Игра в обороне по-прежнему остается ахиллесовой пятой команды Луческу. Особенно это заметно на уровне Топ-овых соперников. Центр обороны у Луческу не был монолитом никогда. Справа мы имеем стареющего капитана Срну, у которого нет альтернативы в принципе. Зато на левом фланге обороны у Шахтера три примерно равноценных исполнителя – Шевчук, Исмаилии и Азеведо. Кто из них основной, Луческу так и не определился. В этой ЛЧ успели сыграть все трое, и все трое были, мягко говоря, неубедительны. А в центре поля нет альтернативы Тарасу Степаненко. Только он среди футболистов средней линии играет на оборону, а все остальные думают исключительно об атаке. Луческу по-прежнему не может заставить бразильцев выполнять оборонительные функции. Этой осенью Марлос, Тайсон и Бернар были не слишком стабильны, а Алекс Тейшейра гораздо лучше выглядел в чемпионате Украины, тогда как на евроарене выступал не настолько ярко. Впереди преимущественно играл Александр Гладкий. Он заменил уехавшего в Италию Луиса Адриано, но уровню бразильца явно не соответствует. И хотя игра Адриано тоже вызывала немало упреков, только с его уходом мы поняли, как много он значил для «Шахтера».

Говоря о ближайшем резерве стоит отметить, что с этого сезона Луческу настойчиво подключает к основе молодого Виктора Коваленко. Процесс внедрения талантливого футболиста в «шахтеровскую» модель игры достаточно сложный, ведь он играет на позиции, где в этой команде при Луческу всегда играли бразильцы. Также в опорной зоне мы все чаще замечаем Максима Малышева. Рассчитывает Луческу и на Феррейру, и на Нема, и на Дентиньо. Все эти ребята могут стать очень важной частью «Шахтера» уже в самое ближайшее время, ведь донецкий клуб в последнее время практически не выходит на трансферный рынок.

Что касается продолжения евросезона, то нынешняя Лига Европы станет уже седьмой, когда «Шахтер» переходит в этот турнир с третьего места в группе ЛЧ. Трижды «Шахтер» выбывал из розыгрыша турнира уже на стадии 1/16 финала, дважды – в 1/8-й, а вот когда обе эти стадии удалось пройти, Шахтер впервые в своей истории стал обладателем евротрофея – в 2009-м году.

Что-то принесет нам год 2016-й…

«Динамо» - исторический плей-офф с большими нервами

После сенсационной победы в Португалии над «Порту», у «Динамо» не оставалось другого выхода, кроме как обыгрывать «Маккаби» на своем поле. Этот результат гарантировал динамовцам попадание в плей-офф ЛЧ, а значит никаких оправданий у подопечных Реброва не было. Они были обязаны обыгрывать главного аутсайдера этой ЛЧ, невзирая на пустые трибуны столичного «Олимпийского».

Финальная точка в исполнении «Динамо» получилось не слишком яркой. Возможно, все же имела место пресловутая недооценка соперника, проигравшего до этого все пять матчей, но гораздо больше на нашу команду давила ответственность за результат. Да и, что не говорите, без зрителей играть очень тяжело.

Хорошо, что динамовцам удалось провести быстрый гол. Если бы не он, подопечные Реброва вполне могли занервничать, и пробивать оборону отчаянно защищавшихся израильтян стало бы еще сложнее. Только вот голу предшествовал крайне неприятный эпизод с участием Андрея Ярмоленко. Лидер «Динамо» получил серьезную травму в ситуации, которая к этому совсем не располагала. Уже сейчас известно, что на восстановление Андрею понадобится 3-4 недели, хотя, судя по крику Андрея, раздававшемуся на фоне пустых трибун, казалось, что все намного хуже. Любопытно, что в моменте с травмой Ярмоленко, нарушения правил против него, скорее всего, не было. Многочисленные повторы так и не дают однозначной оценки этого эпизода. Однако судья назначил штрафной, после розыгрыша которого динамовцы и забили гол, выведший их в 1/8 финала ЛЧ.

Среди потенциальных соперников киевлян теперь оказались «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Бавария», «Вольфсбург», и «Манчестер Сити».

Пробиться в топ-16 лучших европейских клубов «Динамо» не удавалось с 1999 года. Тогда, под руководством Валерия Лобановского, динамовцы трижды подряд удачно выступали в осеннем групповом турнире. Но следующего подобного успеха пришлось ждать долгих 16 лет. Между прочим, между Лобановским и Ребровым «Динамо» тренировало сразу семь наставников. А кое-кто – даже не один раз. Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Йожеф Сабо, Леонид Буряк, Юрий Семин, Валерий Газаев и Олег Блохин выводили динамовцев на матчи Лиги чемпионов, но особой славы во главе киевского коллектива не снискали.

Любопытно, что, если бы в параллельном матче «Челси» и «Порту» сыграли вничью, «Динамо» оказалось бы на первом месте в своей группе. Но удача не была к нам настолько благосклонной, поэтому киевляне финишировали вторыми. Среди потенциальных соперников киевлян теперь оказались «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Бавария», «Вольфсбург», и «Манчестер Сити». Компания безумно сильная, но довольно разношерстная. Есть соперники, против которых реальных шансов нет, а есть и те, с которыми вполне можно бороться.

Подождем до жеребьевки…

«Днепр» - окончание провального сезона на мажорной ноте

Пускай этот матч ничего не значил ни для одной из команд, после провальной осени «Днепр» все-таки решил хлопнуть дверью. И хотя «Русенборг» практически не оказывал сопротивления, подсластить огромную бочку с дегтем подопечным Маркевича удалось.



Тем не менее, стоит отметить, что результат «Днепра» в Лиге Европы абсолютно закономерный. Очевидно, что весной прошлого года команда запрыгнула много выше собственной головы. Как следствие, падать с такой запредельной высоты было очень больно. Найти в себе новую мотивацию те игроки, которые остались в команде, так и не смогли. И такое случается в футболе сплошь и рядом. Вспомним тот же «Шахтер», который спустя пару месяцев после победы в Кубке УЕФА, в квалификации ЛЧ не смог пройти румынскую «Тимишоару»...Главный тренер «Днепра» выставил на игру довольно неожиданный состав, и это сработало. На поле так и не появились Ротань, Селезнев, Дуглас – футболисты, которые определяли игру команды этой осенью. Тем не менее, команда предстала весьма сплоченной и боевой. Конечно, реализуй норвежцы пенальти при счете 0:0, кто знает, чем бы все закончилось. Но в очередной раз «Днепр» выручил Денис Бойко, после чего команда «проснулась», забегала и победила. Победила, нужно признать, абсолютно заслуженно.

Кирилл Стадниченко