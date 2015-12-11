Украина осталась на 8-м месте в рейтинге УЕФА, лучший из клубов - "Шахтер" - 23-й

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам очередной еврокубковой недели опубликовал обновленный рейтинг стран и, отдельно, клубов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В рейтинге ассоциаций Украина осталась на 8-м месте. Украинские клубы в нынешнем сезоне на пятерых заработали 5,400 балла (две команды выбыли из розыгрыша евротурниров на предварительных стадиях). Всего на счету Украины за последние пять сезонов 40.483 балла. Выше в таблице идет Россия (48.882). В свою очередь, Украина уверенно опережает Бельгию (37.600), более чем на 3 балла.

Лидируют в рейтинге ассоциаций Испания, Германия и Англия. 4-е место уверенно занимает Италия, а разрыв между Францией, Португалией и Россией минимален.

В рейтинге клубов донецкий "Шахтер" идет на 23-м месте (67,176 )и опережает киевское "Динамо" (27, 59,176). Это при том, что в нынешнем еврокубковом сезоне киевляне набрали ровно на 6 баллов больше дончан - 13,160 против 7,160. Соответственно, перед началом сезона "Динамо" отставало от "Шахтера" ровно на 14 баллов. Днепропетровский "Днепр" расположился на 33-м месте (54,676). Остальные украинские клубы не входят в Топ-50 мирового рейтинга.

Возглавляют рейтинг "Реал", "Бавария" и "Барселона".