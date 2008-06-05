"Порту" исключили из Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить чемпиона Португалии "Порту" из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2008/09. Клуб наказан за попытку подкупа арбитров матчей чемпионата Португалии в сезоне-2003/04. Руководство "Порту" заявило, что решение УЕФА будет обжаловано, сообщает Reuters.

В подкупе судей подозревается президент "Порту" Жорже Пинту да Кошта. По информации Федерации футбола Португалии (LPFP), руководитель клуба пытался подкупить арбитров перед матчами чемпионата страны "Порту" - "Эштрела Амадора" (2:0) и "Бейра Мар" - "Порту" (0:0). Отметим, что в 2007 году английское издание The Times писало, что да Кошта пытался подкупить судей матча с "Эштрелой Амадорой", предложив им услуги проституток.

Какая команда может заменить "Порту" в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2008/09, не сообщается.

Лента.ру