Виктория Мотричко и Юрий Аникеев стали чемпионами Украины по шашкам

В Белой Церкви завершился чемпионат Украины по международным шашкам (стоклеточная доска) в классической программе, победителями которого стали одесситка Виктория Мотричко и харьковчанин Юрий Аникеев, сообщает пресс-службе Федерации шашек Украины.

Мотричко в последнем туре обыграла спортсменку из Ивано-Франковска Ирину Балтажи и набрав итоговые 14 баллов, обеспечила себе третий год подряд золотую медаль. Державшаяся на протяжении всего турнира на 2 строчке Людмила Литвиненко из Запорожья вничью завершила свою партию с многоопытнейшей Ольгой Балтажи и далее все зависело от преследователей. Ирина Чебукина из Харькова воспользовалась осечкой соперницы, обыграв Лидию Олексиенко и набрав 13 очков. В итоге харьковчанка в последнем туре отобрала серебро у Литвиненко. Более того, борьба за третью строчку обострилась после того, как другая представительница Одесской области Виктория Белая обыграла киевлянку Ольгу Рейниш и догнала Литвиненко по очкам. Но, по дополнительным критериям, преимущество остались на стороне Литвиненко. У нее - бронза.

У мужчин в последнем туре харьковчанин Юрий Аникеев после победы над Максимом Оприщенко на 2 балла опередил другого международного гроссмейстера Артема Иванова из Днепропетровска и стал чемпионом страны. Серебро - у Иванова. Остро протекала борьба ещё одного из ведущих шашистов Украины Игоря Кирзнера из Запорожья и новоиспеченного мастера спорта Владислава Антоновича. Результатом борьбы стала ничья и как итог бронзовая медаль чемпионата для Кирзнера.

Звание чемпиона Украины дает право Мотричко и Аникееву представлять честь страны на европейской арене в следующем году.

Чемпионат Украины по международным шашкам проходил с 3 по 10 декабря. Турнир второй год подряд состоялся в Белой Церкви.