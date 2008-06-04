МОК назвал города-кандидаты на проведение Олимпиады-2016

Международный олимпийский комитет объявил список городов-претендентов на проведение летних Олимпийских Игр 2016 года.

Исполком МОК на своем заседании в Афинах исключил из первоначального списка Баку (Азербайджан), Доху (Катар) и Прагу (Чехия). В качестве кандидатов названы Чикаго (США), Токио (Япония), Мадрид (Испания) и Рио-де-Жанейро (Бразилия).

"Все заявки отвечали самым высоким стандартам. Я поздравляю города-кандидаты и надеюсь, что выбывшие на этот раз из борьбы претенденты извлекли пользу из участия в выборах олимпийской столицы", - заявил президент МОК Жак Рогге.

Окончательный выбор столицы Игр-2016 будет проведен во время сессии МОК в Копенгагене в октябре 2009 года.

Лента.ру