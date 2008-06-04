Полный рейтинг ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала свой ежемесячный рейтинг более чем 200 футбольных стран мира.

Изменения в первой десятке списка невелики: сборная Англии поднялась с 11-го места на 9-е, вытеснив из десятки Португалию. Лучшей из европейских сборных по-прежнему остается чемпион мира Италия (3-я строчка).

Украинская сборная, добавив 17 очков, поднялась на одну позицию, теперь она 31-я.