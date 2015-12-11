Маркевич: наверное, это наша лучшая игра в нынешней Лиге Европы

После завершения поединка результат прокомментировал главный тренер "днепрян" Мирон Маркевич, передает Проспорт.

"Я рад, что "Днепр" остался "Днепром". Действительно, в последнее время мы играли неудовлетворительно, и мне было очень важно, чтобы сегодня команда себя проявила. Я очень благодарен футболистам за то, что они ответственно отнеслись к матчу. Мы сегодня обыграли довольно неплохую команду", - отметил глава "Днепра".

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Также Маркевич отметил, что это наверное, была лучшая игра команды в нынешней Лиге Европы.

"Это лучшая наша игра в этой Лиге Европы? Наверное, да. Две игры без зрителей перед этим...это ощутимо влияло на футболистов. Да, и сегодня было не так много фанов, как нам хотелось, но они нас поддерживали и это сразу дало совершенно другой настрой футболистам. Критика Матеуса? Такая моя работа. Я рад, что Матеус понял мои слова правильно и выдал хорошую игру сегодня. У нас было много отсутствующих игроков, по разным причинам, поэтому оказалось, что сегодняшний состав стал оптимальным. Очень важную роль сыграли Шахов и Чигринский. Я считаю, что когда есть первый пас от защитника и дальше есть продолжение от хавбеков – это и есть футбол. А без этого футбол невозможен. Результат сегодня не давил и команда играла достаточно легко. Жаль, что мы два матча дома играли без зрителей", - рассказал Маркевич.

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Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске завершился матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Днепр" принимал норвежский "Русенборг" из Тронхейма и выиграл со счетом 3:0.

Таким образом, "Днепр" одержал вторую победу в нынешней ЛЕ (при 1 ничьей и 3 поражениях) и с 7 очками занял 3-е место в итоговой турнирной таблице группы G. "Русенборг" финишировал на последнем 4-м месте. В плей-офф турнира - 1/16 финала досрочно вышли итальянский "Лацио" и французский "Сент-Этьен".