"Днепр" разгромил "Русенборг" в матче Лиги Европы

В Днепропетровске завершился матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Днепр" принимал норвежский "Русенборг" из Тронхейма и выиграл со счетом 3:0.

Судьба игры была решена в концовке первого тайма..

Игра изначально проходила с небольшим преимуществом норвежцев, которые были активнее в первые минуты. В частности, несколько реальных моментов не использовали Александр Сёдерлунд и Поль-Андре Хелланн. Впрочем, ближе к середине тайма игра выровнялась, а на 34-й минуте "Днепр" вышел вперед. Днепропетровцы перехватили мяч в центре поля, Гама отдал отличную проникающую передачу в штрафную на ход Матеусу, который обыграв соперника пробил в ближний нижний угол - 1:0.

После перерыва "Днепр" только наращивал свой перевес. На 60-й минуте Матеус сделал дубль. Игроки "Днепра" вторым темпом доставили мяч в центр штрафной, где Лео Матос сбросил на Матеуса, который с семи метров пробил мимо голкипера. А на 78-й минуте Евгений Шахов установил окончательный счет. Валерий Лучкевич прошел по флангу и прострелил в штрафную, где Матеус пропустил мяч Шахову, который пробивал под перекладину. Вратарь Хансен пытался отбить удар ладонью, но ошибся и переправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, "Днепр" одержал вторую победу в нынешней ЛЕ (при 1 ничьей и 3 поражениях) и с 7 очками занял 3-е место в итоговой турнирной таблице группы G. "Русенбор" финишировал на последнем 4-м месте. В плей-офф турнира - 1/16 финала - досрочно вышли итальянский "Лацио" и французский "Сент-Этьен".