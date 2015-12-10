Гендиректор ФК "Днепр": Клуб был, есть и будет

Генеральный директор ФК «Днепр» Андрей Стеценко прокомментировал слухи о, якобы, роспуске команды в ближайшее время, которые растиражировали некоторые СМИ, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

"Ни о каком роспуске команды речь не идет. Действительно, после матча с «Волынью» я встретился с футболистами. Речь шла о том, что никакие проблемы, возникающие в жизни каждого игрока или всего клуба, не должны переноситься на поле. При этом попросил футболистов честно сказать, если кого-то что-то не устраивает. В таком случае мы будем вместе думать и вместе находить какое-то устраивающее все стороны решение. Кстати говоря, за прошедшие дни после собрания, ко мне никто из ребят не обращался".

"Еще раз хочу подчеркнуть: «Днепр» был, есть и будет. Команду никто распускать не собирается", - подытожил Стеценко.