Гармаш попал в 8-ку претендентов на звание "Игрока недели" Лиги чемпионов УЕФА

15:04, 10 декабря 2015
Спорт
360

Игрок забил победный гол в решающем матче с "Маккаби".

uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Среди прочих, в этом списке значится полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш, который забил единственный и победный гол киевлян в матче с израильским "Маккаби" (1:0). Этот гол позволил команде впервые с сезона 1998/99 выйти в плей-офф самого престижного еврокубка.

Полностью список претендентов на звание лучшего игрока заключительного 6-го тура группового этапа ЛЧ выглядит так: Денис Гармаш ("Динамо", Киев), Оливье Жиру ("Арсенал"), Александр Ляказетт ("Лион"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Виллиан ("Челси").

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter