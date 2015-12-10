Гармаш попал в 8-ку претендентов на звание "Игрока недели" Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Среди прочих, в этом списке значится полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш, который забил единственный и победный гол киевлян в матче с израильским "Маккаби" (1:0). Этот гол позволил команде впервые с сезона 1998/99 выйти в плей-офф самого престижного еврокубка.

Полностью список претендентов на звание лучшего игрока заключительного 6-го тура группового этапа ЛЧ выглядит так: Денис Гармаш ("Динамо", Киев), Оливье Жиру ("Арсенал"), Александр Ляказетт ("Лион"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Виллиан ("Челси").