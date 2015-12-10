ФК "Динамо" Киев в ЛЧ 2015/16 уже заработал 23 миллиона евро

По итогам группового турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона 2015/16 футбольный клуб "Динамо" (Киев) заработал 23 млн. евро, сообщает официальный сайт клуба.

К стартовому бонусу за участие в групповом этапе в сумме 12 миллионов евро, «бело-синие» добавили 4,5 миллиона за три победы (1,5 миллиона за каждую) и 1 миллион за две ничьи (500,000 ка каждую).

Еще 5,5 миллионов поступят на счет клуба в виде бонуса за выход в 1/8 финала.

Итого, на данный момент сумма призовых составляет 23 миллиона евро.

Следующей планкой является стадия 1/4 турнира, только за выход в которую полагается 6 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" обыграло израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и впервые за 16 лет вышло в плей-офф Лиги чемпионов, 1/8 финала.