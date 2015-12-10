Владимир Кличко может сменить тренера после первого поражения за 11 лет - источник

Британский боксерский инсайдер Инграм Джонс заявил со ссылкой на собственные источники, что экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко решил сменить тренера, сообщает Boxingnews.com.ua.

По информации Джонса, новым наставником Кличко-младшего станет тренер одного из лидеров рейтинга P4P небитого американца Андре Уорда Вирджил Хантер.

Нынешним наставником Кличко является Джонатан Бэнкс.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Владимир Кличко проиграл бой Тайсону Фьюри и потерял все свои титулы. Для украинца это поражение стало первым за 11 лет.