Наталья Добрынская утверждена кандидатом в Комиссию атлетов МОК

Среди претендентов в важный орган мирового олимпийского движения и представительница нашей страны – Олимпийская чемпионка по легкоатлетическому многоборью Игр-2008 в Пекине Наталья Добрынская, которая делегирована Национальным олимпийским комитетом Украины, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В целом кандидаты представляют все континенты и 14 видов спорта.

Избирать в Комиссию атлетов МОК будут непосредственно сами участники Олимпийских игр-2016. По итогам их голосования будут выбраны 4 спортсмена, которые станут также и членами МОК на 8-летний срок.