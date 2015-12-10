Наталья Добрынская утверждена кандидатом в Комиссию атлетов МОК
11:35, 10 декабря 2015Спорт
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Исполком Международного Олимпийского Комитета утвердил кандидатуры 24 спортсменов на выборы в Комиссию атлетов МОК, которые пройдут во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
noc-ukr.org
Среди претендентов в важный орган мирового олимпийского движения и представительница нашей страны – Олимпийская чемпионка по легкоатлетическому многоборью Игр-2008 в Пекине Наталья Добрынская, которая делегирована Национальным олимпийским комитетом Украины, сообщает пресс-служба НОК Украины.
В целом кандидаты представляют все континенты и 14 видов спорта.
Избирать в Комиссию атлетов МОК будут непосредственно сами участники Олимпийских игр-2016. По итогам их голосования будут выбраны 4 спортсмена, которые станут также и членами МОК на 8-летний срок.
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