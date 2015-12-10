Известны потенциальные соперники "Динамо" в 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам группового турнира Лиги чемпионов УЕФА определились корзины, состоящие из "сеяных" и "не сеяных" команд, которые будут использованы при жеребьевке первой стадии плей-офф - 1/8 финала.

Согласно регламенту турнира, в первую корзину попали команды-победительницы в своих группах, во вторую - те, кто занял в своих квартетах 2-е места.

«Сеяные»: «Реал», «Вольфсбург», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселона», «Бавария», «Челси» и «Зенит»

«Не сеяные»: ПСЖ, ПСВ, «Бенфика», «Ювентус», «Рома», «Арсенал», «Динамо» и «Гент».

Исходя из того,, что УЕФА при жеребьевке разводит украинские и российские клубы, «Динамо» и «Зенит» не могут встретиться в 1/8 финала.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 14 декабря.