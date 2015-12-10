Шевченко: "Динамо" на протяжении всего группового турнира ЛЧ демонстрировало содержательную игру"

Легендарный воспитанник киевского «Динамо» Андрей Шевченко рассказал о своих эмоциях, полученных после просмотра на НСК «Олимпийский» решающей игры «бело-синих» с тель-авивским «Маккаби», победа в которой позволила команде пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт "Динамо".

"Я искренне поздравляю команду с большим успехом. Ребята на протяжении всего группового турнира демонстрировали содержательную игру и с каждым туром все больше и больше приобретали уверенность в своих силах", - заяивл Шевченко.

"Хотел бы отметить большую работу, проделанную Сергеем Ребровым по возвращению того стиля игры, который был присущ «Динамо» Киев в те годы, когда мы были партнерами на футбольном поле. Агрессивность, как в обороне так и в атаке с огромным желанием добиться победы в любом матче невзирая на статус соперника способствовали тому, что команда смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов", - продолжил знаменитый форвард.

"Из-за дисквалификации на стадионе не было зрителей, но я думаю все верные болельщики киевского «Динамо» разделили с игроками большую радость от успешного выступления. Еще раз поздравляю всех с победой и думаю, что весной также постараюсь приехать в Киев уже на матч плей-офф Лиги чемпионов", - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" обыграло израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и впервые за 16 лет вышло в плей-офф Лиги чемпионов, 1/8 финала.