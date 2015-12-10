Как динамовцы радовались выходу в плей-офф Лиги Чемпионов
00:34, 10 декабря 2015Спорт
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"Динамо" вышло в плей-офф престижнейшего еврокубка впервые с сезона 1998/99.
Как динамовцы радовались выходу в плей-офф Лиги Чемпионов / instagram.com/diomibenedica4
Полузащитник "бело-синих" Мигель Велозу выложил в соцсети фото из раздевалки "Динамо" после победы над "Маккаби" и выхода в плей-офф Лиги Чемпионов впервые за 16 лет.
"В 1/8 финала Лиги Чемпионов", - подписал Велозу фотографию.
Напомним, на столичном НСК "Олимпийский" завершился матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" принимало израильский "Маккаби" из Тель-Авива и выиграло со счетом 1:0.
Oitavos Finais !!
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