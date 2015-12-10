Как динамовцы радовались выходу в плей-офф Лиги Чемпионов

Полузащитник "бело-синих" Мигель Велозу выложил в соцсети фото из раздевалки "Динамо" после победы над "Маккаби" и выхода в плей-офф Лиги Чемпионов впервые за 16 лет.

"В 1/8 финала Лиги Чемпионов", - подписал Велозу фотографию.

Напомним, на столичном НСК "Олимпийский" завершился матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" принимало израильский "Маккаби" из Тель-Авива и выиграло со счетом 1:0.