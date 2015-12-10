Ребров: "Сейчас надо радоваться, 16 лет не попадали в плей-офф"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча Лиги чемпионов с израильским "Маккаби" подвел итог группового турнира еврокубка, сообщает Football.ua.

"Я рад, что мы забили сразу. Денис (Гармаш - ред.) всегда бежит в штрафную площадку при любом стандарте, его желание забить — видно в каждом моменте, он агрессивен. Почему поменяли его? Он часто играет для себя, выпадает из структуры. У Дениса сильный характер, он всегда горой за команду, но иногда заигрывается и не отрабатывает в обороне. Когда он играет на атаку — к нему нет претензий. Появились проблемы в обороне — пришлось его поменять", - начал Ребров.

"Тяжелейшая игра. Любому игроку трудно выступать без зрителей. Надеюсь, апелляцию подадут и в плей-офф сыграем с болельщиками. Мы 16 лет не выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня, наверное, не показывали свой уровень, сказывалось волнение. Футболисты пытались скрыть это, но было видно по действиям, что мы были скованы. Сегодня не было тех взаимодействий, которые у нас есть всегда. Это связано с психологией, накалом, важностью игры. Это сковывало игроков и не дало раскрыться на полную", - продолжил тренер.

"Защитник Маккаби ударил коленом или бедром Ярмоленко. У Андрея проблема с приводящей. Вторую игру в ЛЧ теряем лидера, я был шокирован", - прокомментировал травму своего подопечного наставник.

"Кого бы хотел в плей-офф? Все команды достойны, разницы нет. Мы будем играть с тем, кто попадется. Сейчас надо радоваться, 16 лет не попадали в плей-офф. Важно отдохнуть и хорошо подготовиться", — подытожил наставник киевского Динамо.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" обыграло израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и впервые за 16 лет вышло в плей-офф Лиги чемпионов, 1/8 финала.