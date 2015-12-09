"Динамо" обыграло "Маккаби" и вышло в плей-офф Лиги чемпионов

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" принимало израильский "Маккаби" из Тель-Авива и выиграло со счетом 1:0.

Таким образом, "Динамо" вышло в плей-офф самого престижного еврокубка впервые после сезона 1998/99.

Игра в Киеве проходила в тяжелой вязкой борьбе, где соперник отлично действовал в оборне, цепляясь за мяч и не позволяя киевлянам остро атаковать. Единственную грубую ошибку соперник допустил в эпизоде на 17-й минуте, когда после розыгрыша штрафного Бен Хаим едва не срезал мяч в свои ворота (удар чудом парировал вратарь), зато Гармаш оказался на добивании и поразил ворота - 1:0.

Где-то с концовки первого тайма преимуществом уже владел соперник, который имел шансы для того, чтобы сравнять счет, но киевляне с большим трудом все же удержали победный счет.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В параллельном матче Группы G английский "Челси" из Лондона обыграл португальский "Порту" со счетом 2:0.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице у "Челси" 13 очков, "Динамо" - 11, "Порту" - 10, "Маккаби" - 0.