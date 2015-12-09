Маркевич накануне матча "Днепр" - "Русенборг": "Есть престиж клуба и страны"

Накануне заключительной встречи групповой стадии Лиги Европы с «Русенборгом» с представителями СМИ пообщался главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич, сообщает пресс-служба днепропетровского клуба.

На вопоос, были ли в тренерской карьере матчи в еврокубках, итог которых ни на что не влиял в спортивном плане, Маркевич ответил: "Честно говоря, такого не было. За десять лет моей работы в командах, которые играли в евротурнирах, они в каждом матче решали какие-то задачи. Действительно, завтра будет такая игра, когда с турнирной точки зрения ни «Русенборгу» ничего не нужно, ни нам. Но все-таки есть престиж клуба, в первую очередь, а также страны. Так что постараемся серьезно настроить игроков, но у нас есть проблемы с составом. Кто завтра будет «живой», тот и выйдет на поле".

Говоря об атмосфере в раздевалке команды после ее последних неудач и о собственных резких заявлениях, тренер заметил: "Я вообще не знаю тренеров, которые спокойно наблюдали бы как полкоманды не отдаются полностью игре и отбывают номер на поле. Они играют не так, как могут. А резкие заявления или нет, людей, приходящих на футбол, это не интересует, они хотят видеть зрелище. Атмосфера же зависит от всей жизни клуба. Не всегда она наилучшая.

Говоря о персоналиях и составе команд на завтрашний матч. Маркевич заметил: "Ротань травмирован, к сожалению, играть завтра он не сможет. Зозуля как раз тот футболист, которого нам не хватает. Он всегда рвется на поле, но когда он выходил даже на 10-15 минут, его колено не так реагировало, как надо, поэтому я не хочу его использовать. Уже когда будут сборы, для Романа начнется серьезная работа. У Селезнева есть свои проблемы семейного плана и играть он не будет. Дуглас подошел ко мне и сказал, что хочет уйти из команды. Знаете, когда человек хочет уходить, толку с него будет мало, тем более что у него тоже есть проблемы с коленом".

Как сообщал УНИАН, 10 декабря состоится матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Днепр" - "Русенборг". Команды занимают 3-4 места в своей группе и не имеют шансы на попадание в плей-офф, 1/16 финала турнира, который возобновится в феврале 2016 года.