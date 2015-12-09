Киев стал претендентом на проведение командного чемпионата мира-2016 по спортивной ходьбе
Международная Ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) обнародовала перечень стран, которые объявили о своих намерениях относительно проведения в 2016-м году командного чемпионата мира по спортивной ходьбе и чемпионата мира среди юниоров (U-20) по легкой атлетике.
На данный момент кандидатов на проведение этих соревнований семеро, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе готовы принять: Эквадор (Гуаякиль), Италия (Рим), Мексика (Мехико), Украина (Киев).
Чемпионат мира среди юниоров могут принять: Австралия (Перт), Индия (город определяется), Польша (Быдгощ).
IAAF проведет электронное голосование членов Совета IAAF и объявит города-победители 7 января 2016 года.
Ранее ИААФ отменила проведение этих соревнований в российских городах, соответственно, Чебоксары и Казань, после того, как было приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетике IAAF из-за ряда допинговых скандалов связанных с ведущими атлетами РФ, чемпионами и призерами чемпионатов мира и Олимпийских игр.