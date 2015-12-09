Украинский супертяж и претендент на титул чемпиона мира по боксу решил стать гражданином РФ

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе украинец Вячеслав Глазков планирует подать документы на получение гражданства РФ, сообщил ТАСС его промоутер Кирилл Пчельников.

"У него есть жилье в России. Когда он приедет в Россию, будем подавать документы. Это не ново, все это уже было проговорено ранее на радио", - сказал Пчельников.

"У Славы есть жилье в Краснодаре, он планирует перевезти туда семью", - добавил собеседник агентства.

Глазков является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Его соперником в бою за вакантный титул чемпиона мира должен стать американец Чарльз Мартин. Торги по этому бою состоятся 18 декабря.

На счету 31-летнего Глазкова 21 победа (13 нокаутом), ни одного поражения, 1 ничья.

Глазков родился в Луганске. Боксер является заслуженным мастером спорта. Серебряный призёр чемпионата мира 2007 года. Бронзовый призёр XXIX Олимпийских игр в Пекине 2008 года.