Киевское "Динамо" вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Таким образом, киевляне вне зависимости от результата игры соперников по группе "Челси" - "Порту" (матч завершится позже) заняли 2-е место в итоговой турнирной таблице и вышли в плей-офф соревнований.

Киевляне имели преимущество по ходу всего матча и на 20-й минуте открыли счет. После навеса с угла поля мяч заметался по штрафной площади и соперник несколько раз выбивал его с линии ворот в казалось бы безнадежных ситуациях. Но, удар Ивана Калюжного стал роковым для защитников и вратаря "Маккаби" - 1:0. А во втором тайме, на 72-й минуте, Виктор Цыганков увеличил преимущество киевлян, забив второй гол.

"Динамо" набрало 10 очков, опередив "Порту", как минимум, за счет преимущества в личных встречах - 2:1 и 1:0. Победителем группового турнира стал лондонский "Челси".

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером на НСК "Олимпийский" состоится матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Маккаби".