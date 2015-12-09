Киевскому Дворцу Спорта исполнилось 55 лет

Арена, которая располагалась в самом центре города в непосредственной близости от Республиканского стадиона (ныне - НСК "Олимпийский), на тот момент стала уникальным сооружением во всем СССР и могла принимать соревнования по 26 видам спорта, сообщает пресс-служба ДС.

За 55 лет самая большая крытая арена Украины сильно изменилась. В конце 70-х тут началась глобальная реконструкция, которая сделала Дворец спорта еще более технологичным.

В 90-е годы Дворец Спорта, хоть немного обветшал, но все же сумел пройти через сложное время и ныне является главной спортивной площадкой страны. Сейчас тут проводятся не только спортивные мероприятия, но культурно-массовые: концерты, выставки, ярмарки.

Дворец спорта принимал Спартакиады народов СССР, чемпионаты Европы и мира, этапы Кубков мира по разным видам спорта, финал Евровидения и выступление самых известных рок-групп мира. Здесь осенью 1989 года киевский "Сокол" принимал канадский "Калгари Флэймз" в легендарной Суперсерии клубов НХЛ против клубов СССР.