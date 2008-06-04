Моуринью готовит трансферный поход на Челси
Тренер назван приемником Манчини
|Моуринью. Фото AFP
Моуринью был назван приемником Роберто Манчини на стадионе "Джузеппе Меацца" в понедельник. Португалец признался, что уже рассматривает "пару-тройку" желательных договоров.
Слухи, разумеется, немедленно выхватили из вереницы имен знаменитый квартет "Челси" - это Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Майкл Эссьен и Рикарду Карвалью. Возможно, действительно они станут целью Моуринью, который намерен собрать команду-победителя Лиги Чемпионов. Возможно, и не они.
Моуринью сам признается, что был бы не прочь вновь сплотить усилия по достижению трофея с игроками бывшего клуба.
"Я считаю, это нормальная ситуация. Таковы последствия налаженных отношений с футболистами", - парировал Моуринью нападки по поводу всевозможных слухов об уводе игроков из "Челси".
"Почти все футболисты хотят снова работать со мной в будущем. И это взаимно".
"У меня замечательные отношения практически со всеми бывшими моими игроками. Так что нет ничего удивительного в распространении всех этих сплетен".
"Но ведь реально все зависит от желания "Челси" продавать. Необходим обоюдный процесс: чего хочет один клуб, что может предложить другой и так далее".
"Наш президент Массимо Моратти знает о моих желаниях и намерениях, но я не собираюсь обсуждать какие-либо имена с прессой. Я пока к этому не готов".