Моуринью готовит трансферный поход на Челси

Жозе Моуринью признает, что одним из первых его решительных шагов на новом посту главного тренера "Интера" может стать "трансферный поход" на "Челси".

Моуринью был назван приемником Роберто Манчини на стадионе "Джузеппе Меацца" в понедельник. Португалец признался, что уже рассматривает "пару-тройку" желательных договоров.

Слухи, разумеется, немедленно выхватили из вереницы имен знаменитый квартет "Челси" - это Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Майкл Эссьен и Рикарду Карвалью. Возможно, действительно они станут целью Моуринью, который намерен собрать команду-победителя Лиги Чемпионов. Возможно, и не они.

Моуринью сам признается, что был бы не прочь вновь сплотить усилия по достижению трофея с игроками бывшего клуба.

"Я считаю, это нормальная ситуация. Таковы последствия налаженных отношений с футболистами", - парировал Моуринью нападки по поводу всевозможных слухов об уводе игроков из "Челси".

"Почти все футболисты хотят снова работать со мной в будущем. И это взаимно".

"У меня замечательные отношения практически со всеми бывшими моими игроками. Так что нет ничего удивительного в распространении всех этих сплетен".

"Но ведь реально все зависит от желания "Челси" продавать. Необходим обоюдный процесс: чего хочет один клуб, что может предложить другой и так далее".

"Наш президент Массимо Моратти знает о моих желаниях и намерениях, но я не собираюсь обсуждать какие-либо имена с прессой. Я пока к этому не готов".

Официальный сайт ФК "Челси"