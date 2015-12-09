На чемпионате Украины по шашкам определились претенденты на титул

Турнир проходит среди мужчин и женщин, сообщат пресс-служба Федерации шашек Украины.

После 9-ти из 11-ти туров мужских соревнований лидирует тройка сильнейших шашистов страны согласно рейтингу. Игорь Кирзнер из Запорожья неожиданно оступившись в начале чемпионата, ведет больше борьбу за 3-ю ступеньку. Борьбу за звание чемпиона Украины продолжают два международных гроссмейстера - Юрий Аникеев из Харькова и недавний обладатель 4-го места на Чемпионате мира в Голландии Артем Иванов из Днепропетровска. Дистанцию в 9 туров оба прошли без поражений, но ничейных окончаний партий у Иванова оказалось больше. На данный момент по очкам у спортсменов равенство, но у Аникеева партия в запасе и более предпочтительные шансы стать чемпионом Украины.

В женском турнире после 7-ми туров из 9-ти Виктория Мотричко из Одессы с первых туров захватила первое место. Несмотря на преследование Людмилы Литвиненко из Запорожья преимущество Мотричко солидное. Литвиненко необходимо сокращать разницу в 1 бал, но у нее более сложный календарь оставшихся партий. И предпочтительнее шансы на завоевание третьего подряд золота чемпионата Украины у 26-летнего международного гроссмейстера Мотричко. Также за места на пьедестале поборются Ирина Чебукина и Виктория Белая. Чебукина в начале чемпионата нанесла поражение действующей чемпионке Европы Ольге Балтажи, которая так и не смогла отойти от поражения и на сегодняшний день занимает лишь 6 позицию.

Чемпионат Украины по международным шашкам проходит в Белой Церкви с 3 по 10 декабря.