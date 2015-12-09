Главный тренер команды НБА "Финикс": В последних матчах Лэнь отыграл очень хорошо
Украинец хорошо проявил себя, воспользовавшись травмой партнера по команде Тайсона Чендлера.
Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" Джефф Хорнасек лестно отозвался об игре украинского центрового Алексея Лэня, который выходил в стартовом составе во всех шести выездных встречах турне, которое недавно завершилось для "Санс", сообщает Basket.com.ua.
"Особенно в последних двух матчах Лэнь отыграл очень хорошо. Он постоянно активен, демонстрирует уверенность в себе. Скаутские доклады не врут. Прогресс в игре Лэня очевиден. Признаться, даже сложно подобрать точные слова, чтобы описать все те нюансы в его продуктивных действиях на площадке", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
В рамках выездной серии Лэнь в среднем за матч набирал по 10 очков, 7,5 подбора и 1,5 блок-шота, проводят на площадке 24,5 минуты. Он попал в основу из-за того, что Тайсон Чендлер получил травму лодыжки и пропустил все шесть гостевых игр.
На данный момент в чемпионате НБА "Финикс" идет на 9-м месте в Западной конференции, выиграв 9 матчей при 13 поражениях.
Украинский баскетболист Алексей Лэнь дебютировал в команде НБА "Финикс Санс" 1 ноября 2013 года. До этого он играл за днепропетровский "Днепр" (сезон 2010/11) и два сезона за команду американского Университета Мериленд (2011/12- 2012/13) в студенческой лиге NCAA.