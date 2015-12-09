Главный тренер команды НБА "Финикс": В последних матчах Лэнь отыграл очень хорошо

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" Джефф Хорнасек лестно отозвался об игре украинского центрового Алексея Лэня, который выходил в стартовом составе во всех шести выездных встречах турне, которое недавно завершилось для "Санс", сообщает Basket.com.ua.

"Особенно в последних двух матчах Лэнь отыграл очень хорошо. Он постоянно активен, демонстрирует уверенность в себе. Скаутские доклады не врут. Прогресс в игре Лэня очевиден. Признаться, даже сложно подобрать точные слова, чтобы описать все те нюансы в его продуктивных действиях на площадке", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В рамках выездной серии Лэнь в среднем за матч набирал по 10 очков, 7,5 подбора и 1,5 блок-шота, проводят на площадке 24,5 минуты. Он попал в основу из-за того, что Тайсон Чендлер получил травму лодыжки и пропустил все шесть гостевых игр.

На данный момент в чемпионате НБА "Финикс" идет на 9-м месте в Западной конференции, выиграв 9 матчей при 13 поражениях.

Украинский баскетболист Алексей Лэнь дебютировал в команде НБА "Финикс Санс" 1 ноября 2013 года. До этого он играл за днепропетровский "Днепр" (сезон 2010/11) и два сезона за команду американского Университета Мериленд (2011/12- 2012/13) в студенческой лиге NCAA.