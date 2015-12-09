Лига чемпионов, 6-й тур, "Динамо" - "Маккаби" - 1:0: онлайн-трансляция

В этой игре сойдутся команды, которые занимают 3-4 места в турнирной таблице Группы G.

На данный момент у английского "Челси" и португальского "Порту" по 10 очков, "Динамо" - 8 и явного аутсайдера "Маккаби" - 0. В случае победы киевляне впервые с сезона 1998/99 попадут в плей-офф главного еврокубкового турнира.

Матч в Киеве пройдет без зрителей, так как УЕФА наказало столичный клуб за инциденты связанные с избиением темнокожих болельщиков на матче "Динамо" - "Челси". Вместе с тем, около сотни израильских болельщиков, заранее оплативших тур в Киев, сумеют попасть на матч, так как вписались в лимит официальной делегации клуба "Маккаби".

Израильский клуб является явным аутсайдером группы, проиграв все пять матчей. Очную игру с "Динамо" на поле стадиона "Самми Офер" в Хайфе они проиграли со счетом 0:2. Тем не менее, главный тренер "Маккаби" Славиша Йоканович на обязательной предматчевой пресс-конференции за сутки до игры отмечал: "Завтра мы проведем матч против одной из ведущих команд Европы в самом важном клубном турнире, и для нас это сильнейшая мотивация. Постараемся показать свою лучшую игру, хотя мне очень жаль, что поединок пройдет при пустых трибунах. Это будет минусом и для нас, и для "Динамо". В целом, я очень доволен тем, как мы выступили в Лиге чемпионов. В отборе мы выбили "Базель" и "Викторию". Конечно, мы недовольны тем, что пока не набрали очков в группе, но зато получили бесценный опыт. "Маккаби" пытается утвердиться в этом турнире, и завтра у нас будет еще один шанс сделать шаг в этом направлении. Не хочу думать, кто больше заслуживает путевки в плей-офф ("Динамо", "Порту" или "Челси"). Меня больше интересует наш матч, и я сосредоточен на том, чтобы его выиграть".

В свою очередь, тренер "Динамо" Сергей Ребров отмечает: "Не считаю, что "Маккаби" является явным аутсайдером в этом матче. Это очень сильная команда, которая прошла в квалификации "Базель", что говорит о многом. Они создавали достаточно моментов и в матче против нас, и в поединках против "Челси" с "Порту". Может, где-то им не повезло в группе. Поэтому моим игрокам нельзя выходить с мыслями, что они фавориты. Они должны быть готовы к любой ситуации на поле. Главное, чтобы мы оставались одной командой и в обороне, и в атаке. Все понимают важность завтрашнего результата. Мы не должны упускать такой шанс доказать, что у этой команды большое будущее. У "Динамо" были великие времена (в конце 90-х), и наши болельщики были бы счастливы, если бы мы вернулись на эти рубежи".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается "Динамо", ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 1,18 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 6,51 к 1, а на победу "Маккаби" - 14,48 к 1.

Матч "Динамо" - "Маккаби" начнется на НСК "Олимпийский" в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 19. Гармаш, 10. Ярмоленко, 11. Жуниор Мораес, 25. Гонсалес Д.

Запасные: 23. Рыбка, 24. Вида, 4. Велозу, 29. Буяльский, 90. Беланда, 20. Гусев О., 91. Теодорчик

Маккаби Т-А: 95. Райкович, 2. Даса, 18. Тиби, 20. Бен-Харуш, 31. Гарсия, 6. Альберман, 22. Рикан, 40. Игиебор, 7. Захави Э., 11. Бен-Хаим - 2, 15. Миха

Запасные: 1. Лифшиц, 14. Цив, 24. Митрович, 28. Вермут Г., 42. Перец, 9. Бен-Басат, 10. Ицхаки

Тишина и пустые трибуны "Олимпийского" - не самая подходящая атмосфера для исторического матча. А именно таким станет противостояние, по итогам которого котором "Динамо" может впервые с сезона 1998/99 пробиться в плей-офф главного еврокубка - Лиги чемпионов. Впервые в 21-м веке!!! Хотя, слово "может" тут не совсем уместно. Динамовцы ДОЛЖНЫ попасть в плей-офф - по уровню мастерства, силе, результатам предыдущих матчей - по всему они сильнее. И никакие аргументы в противовес не принимаются. Должны и точка.

ВПЕРЕД, "ДИНАМО"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч с центра поля развели киевляне. И сразу же пошли вперед, но пас из глубины поля пришелся в ногу защитника.

2. Ярмоленко столкнулся с Риканом в центре поля. Первый штрафной.

3. ГОЛ? Нет... Гармаш вне игры...

4. Еще один навес из глубины поля - Даса перехватывает пас и спокойно сбрасывает на Райковича.

5. Сквозь рев сотни болельщиков "Маккаби" раздалось отчаянное "ДИ-НА-МО". Тишиной и камерностью даже не пахнет...

6. Опасный штрафной для "Динамо" - Рыбалка бье попадает в "стенку", Киевляне усмотрели игру рукой и требуют пенальти. Судья не умолим...

7. Ярмоленко простреливал в центр штрафной - попал в защитника - угловой.

8. Неудачный розыгрыш углового - после навеса мяч вновь попадает в защитника.

9. Миха "нырнул" в столкновении с Хачериди. Судья вновь обошелся без горчичника.

10. Игроки "Маккаби" наконец отодвинули игру от своих ворот - контролируют мяч в центре поля.

11. Ярмоленко ушел от защитника, но не догнал мяч у лицевой линии. От ворот.

12. Ярмоленко отдал шикарный пас на Мораеса, удар которого не менее эффектный сэйвом отразил Райоквич.

13. Розыгырш углового - вновь Мораес на острие, вновь Райкович ликвидирует угрозу.

14. Ярмоленко в борьбе с Риканом получает очень серьезную травму... Судя по реакции самого игрока...

15. Голеностоп опорной ноги травмирован у Андрея. Пауза в игре. Требуются носилки... Грубости не было, чисто игровой эпизод. Очень обидно...

16. ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! ГАРМАШ!!!! 1:0

17. После подачи штрафного Бен Хаим едва не срезал мяч в свои ворота, удар чудом парировал вратарь. Зато Гармаш оказался на добивании вовремя и поразил ворота.

18. Замена в "Динамо" - Гусев вместо Ярмоленко.. Все смешалось... И радость, и тревога за ключевого игрока "Динамо" и сборной Украины.

19. Еще одна затяжная атака "Динамо" - Мораес завершает ее ударом из-за линии штрафной - выше ворот.

20 Бен-Харуш выбивает мяч в аут после очередного паса из глубины поля в атаку игроков "Динамо".

21. Вторая волна атаки киевлян завершается тем, что Гесев оказывается в оффсайде.

22. Ответ "Маккаби" и угловой - Захави подал, Гарсия пробил - слишком неточно.

23. В ответной атаке опасный штрафной для "Динамо" зарабатывает Гонсалес.

24. Рыбалка пробил со штрафного - прямо в руки вратарю.

25. Мораес отдавал опаснейший пас на Гонсалеса - тот вне игры. "Динамо" не останавливается на достигнутом.

26. Опасная атака "Маккаби" - момент завершал ударом с убойной дистанции Миха, мяч пролетел мимо ворот...

27. В ответной атаке удар с лета нанес Рыбалка - мимо ворот.

28. И очередная атака "Динамо" - Данила Силва пасовал вдоль боковой линии, но никто из партнеров не поддержал его идею.

29. В ответ Захави сумел дойти только до середины поля, где и потерял мяч.

30. Предупреждение Антунешу - грубая игра против Бен-Хаима. Пропустит следующую игру.

31. В атаке "Маккаби" Хачериди нейтрализовал прорыв Рихана по флангу.

32. Мораес... Получил отличный пас в центре штрафной и пытаясь обыграть защитника ушел за лицевую линию...

34. Заброс на Гусева из глубины поля оказался неудачным - защитник гостей головой выбивает мяч.

35. И еще одна атака "Динамо" - теперь Гармаш теряет мяч в борьбе с защитником. Цепляются за мяч израильтяне хорошо...

36. Сидорчук открывался на голевую передачу с фланга, но, получая мяч, проиграл позиционную борьбу Тиби.

37. Опаснейший ответ гостей - Антунеш решил пропустить мяч, а Даса бьет по воротам - к счастью для динамовцев не попал.

38. Мораес и Гарсия столкнулись в силовой борьбе в штрафной площади - арбитр невозмутим.

39. Предупреждение Силве - грубо сыграл против Бен-Хаима.

40. Удар со штрафного Захави - Шовковский с огромным трудом переводит мяч на угловой, с третьего раза.

41. Неудачно разыграли угловой израильтяне...

42. Предупреждение получает Игебор - умышленная игра рукой.

43. Ответ "Динамо" - розыгрыш штрафного у кромки поля, Райкович кулаками выбивает мяч.

44. Даса потерял мяч в атаке "Маккаби" у кромки поля.

45. Киевляне провели фланговую атаку - пас Силвы оказался неточным.

45+1. Предупреждение Рыбалке - грубая игра против Бен-Хаима.

ПЕРЕРЫВ

Что же... Первый тайм оказался весьма напряженным и противоречивым. Главным негативным моментом, безусловно, стала травма Андрея Ярмоленко. Насколь серьезной она оказалась и какие последствия ждут игрока - станет ясно позже. Но, в любом случае, очень неприятно прямо перед зимним отпуском получать повреждение и вместо океанских пляжей валяться на больничной койке. Тем более, когда это ведущий игрок "Динамо" и национальной сборной Украины. Ему отдых и психологическая разрядка нужны как никому, с точки зрения интересов сборной Украины перед следующим годом и, в частности, намечающимся Евро.

С другой стороны - киевляне мнгновенно наказали соперника, забив пока единственный и очень важный гол в этой игре. И... расслабились. Нет, по инерции хозяева поля еще какое-то время атаковали. Но чем ближе был перерыв, тем пассивнее они становились, и тем острее были атаки гостей. Свисток судьи об окончании первого тайма прозвучал очень кстати.

И сейчас задача Реброва - достучаться до игроков и донести им всю серьезность положения. Иначе, могут возникнуть непредвиденные и очень опасные проблемы...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Мяч с центра поля развели гости. И сразу же пошли в атаку, но упустили мяч за боковую у центральной линии поля.

47. В атаке "Динамо" Гонсалес нарушил правила в силовой борьбе с защитником.

48. Гарсия сбивает Гармаша - опаснейший штрафной для "Динамо".

49. ГАРМАШ!!!! Рыбалка подавал штрной, Гармаш головой пробил - мимо. Мог в один момент решить все вопросы стать главным героем...

50. Ответ гостей - атака завершается ударом Михи из-за линии штрафной, прямо в руки Шовковскому летит мяч.

51. Тиби выбил мяч на угловой после прострела Гусева с фланга в центр штрафной.

52. Угловой киевлянам ничего не принес - защитники хорошо играют головой.

53. Антунеш по флангу отдавал пас ближе к штрафной соперника, но ошибся, мяч покинул пределы поля.

54. ДАСА!!!! Откровенно простил динамовцев игрок "Маккаби" пытаясь прострелить, хотя мог и сам пробиить по воротам. Отличная позиция была...

55. Миха пошел в атаку и нарушил правила. Гости все больше и больше атакуют.

56. Антунеш пробил с полулета по воротам в атаке "Динамо" - мимо.

57. Захави оказался в оффсайде в очередной атаке "Маккаби". Спорный, кстати, оффсайд.

58. "Маккаби" контролирует мяч в центре поля.

60. Очень нервная игра пошла. Израильтяне пытаются атаковать, в то время как "Динамо" зажато и не видно путей выхода из обороны.

61. Позиционная атака "Маккаби" завершается ударом Захави - выше ворот.

62. Наконец прошла атака "Динамо" - Антунеш, то ли бил по воротам, то ли простреливал. Мяч в руках вратаря.

63. Замена у "Динамо" - Велозу вместо Гармаша.

64. Атака хозяев поля не получается. Плотно играют в обороне сейчас игроки "Маккаби".

65. Даса нарушил правила на Мораесе - опасный штрафной для "Динамо".

66. Рыбалка подал штрафной, Гонсалес головой пробил - прямо в руки вратарю.

67. Игебор получил серьезную травму в столкновении в штрафной "Маккаби" - пауза в игре.

68. Рыбалка неожиданно пробил по воротам соперника - попал в спину защитнику, угловой.

69. Розыгрыш стандарта вновь ничего не принес киевлянам...

70. Сидорчук посавал на Велозу - слишком сильно... Не удалась атака...

71. Двойная замена у "Маккаби" - Вермут вместо Михи, Перец вместо Игебора.

72. Быстрая атка "Динамо" завершается тем, что травму получил Мораес, держится за спину.

73. Очень много пауз. На эпизоды разбилась игра.

74. Под прессингом соперника динамовцы вынуждены отходить к своим воротам и разыгрвать мяч с Шовковским.

75. Киевляне владели мячом несколько минут, но подойдя к воротам соперника тут же потеряли его.

76. Гонсалес получил травму в атаке "Динамо". Но быстро встал. Обошлось.

77. Рыбалка пытался навесить мяч в штрафную на Мораеса - защитник Тиби сыграл надежно, выбил мяч.

78. Киевляне держат мяч и откровенно тянут время.

79. БЕН-ХАИМ!!!! Поучил мяч в штрафной соперника и увяз в борьбе с защитниками. Вновь прощает "Динамо" соперник...

80. Предупреждение Тиби - грубая игра.

81. Владение мячом в процентах - 60 на 40 в пользу "Динамо".

82. Гусев заработал штрафной в борьбе с Альберманом в опасной близости от ворот соперника.

83. Замена у "Маккаби" - Ицхаки вместо Бен-Хаима.

84. Неудачно разыграли штрафной киевляне - Хачериди пробил мимо.

85. Мораес зарабатывает опасный штрафной.- и вновь киевляне не используют штрафной...

86. Гонсалес простреливал с фланга в штрафную площадь гостей - вратарь забрал мяч.

87. Предупреждение Ицхаки - фол на Антунеше.

88. Захави находился в очень хорошей позиции, но мяч до него так и не дошел. Пас с фланга прервали защитники...

89. Замена у "Динамо" - Теодорчик вместо Мораеса.

90. Сразу же "включился" в игру Теодорчик - отдавал пас на Гусева, но защитники заблокировали. Вторая волна атаки завершилась ударом Рыбалки - мимо.

Арбитр добавил 3 минуты.

90+2. Захави подавал штрафной, но крайне неудачно, мяч даже не долетел до штафной площади.

90+3. Последний шанс "Маккаби", но судья даже не дал разыграть стандарт...

МАТЧ ОКОНЧЕН!!!!

"ДИНАМО" В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!!!!

Спасибо за внимание.