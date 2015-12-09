Обнародован состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Австрии

В связи с тем, что программа предстоящих двух этапов не предполагает возможности ротации, по двое спортсменов из женской и мужской команд отправились в Риднау, где получат соревновательную практику на втором этапе Кубка IBU, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В соответствии со спортивным принципом этими спортсменами стали Яна Бондарь, Юлия Журавок, Дмитрий Русинов и Виталий Кильчицкий.

Таким образом, в Хохфильцене украинская сборная выступит в таком составе (спортсмены указаны в соответствии с текущим зачетом Кубка мира): женщины - Елена Пидгрушная, Ольга Абрамова, Юлия Джима, Наталья Бурдыга, Надежда Белкина и Валя Семеренко; мужчины - Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Владимир Семаков и Александр Жирный.

Этап КМ в Хохфильцене состоится 11-13 декабря.

Как сообщал УНИАН, на первом этапе КМ сезона 2015/16 в шведском Эстерсунде две бронзовые медали завоевала Пидгрушная - в индивидуальной гонке и спринте.