НОК решительно выступил против сокращения занятий физической культурой в учебных заведениях

11:40, 09 декабря 2015
Спорт
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Исполком Национального олимпийского комитета выразил глубокую обеспокоенность состоянием здоровья молодого поколения и негативных тенденций в отношении уменьшения объема занятий физической культурой и спортом в учебных заведениях.

io.ua

Исполнительный комитет НОК подчеркнул важность сохранения должного количества и содержательного наполнения уроков физической культуры в школах, где должны закладываться основы физического развития детей, сохранении деятельности кафедр физического воспитания в высших учебных заведениях, сообщает пресс-служба НОК.

Исполком НОК принял решение обратиться к Правительству с требованием недопущения ликвидации кафедр физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях, сокращения научно-педагогических работников в этом направлении, а также возможной передачи спортивных объектов для их нецелевого использования.

Национальный олимпийский комитет обращается также и к Комитету Верховной Рады по вопросам науки и образования и Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма с просьбой безотлагательно обсудить эти вопросы на своих заседаниях и вынести соответствующие решения и рекомендации.

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