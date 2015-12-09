НОК решительно выступил против сокращения занятий физической культурой в учебных заведениях

Исполнительный комитет НОК подчеркнул важность сохранения должного количества и содержательного наполнения уроков физической культуры в школах, где должны закладываться основы физического развития детей, сохранении деятельности кафедр физического воспитания в высших учебных заведениях, сообщает пресс-служба НОК.

Исполком НОК принял решение обратиться к Правительству с требованием недопущения ликвидации кафедр физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях, сокращения научно-педагогических работников в этом направлении, а также возможной передачи спортивных объектов для их нецелевого использования.

Национальный олимпийский комитет обращается также и к Комитету Верховной Рады по вопросам науки и образования и Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма с просьбой безотлагательно обсудить эти вопросы на своих заседаниях и вынести соответствующие решения и рекомендации.