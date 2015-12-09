Луческу после игры с ПСЖ: "Сегодня совершили глупые ошибки

Наставник «горняков» Мирча Луческу после поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ дал свою оценку игре, сообщает Sport.ua.

- Мы в первой и в этой игре с ПСЖ показали себя неплохо, но и сегодня совершили глупые ошибки, которые на таком уровне не прощаются. В первом тайме кроме ошибки Антона Каниболоцкого они ничего не создали, а нам не хватило несколько сантиметров, чтобы Эдуардо отправил мяч в ворота соперника. Если сравнить чемпионаты Франции и Украины - то разница чувствуется. Они играют каждую неделю по две серьезные игры, имеют лучшие физические данные...

Как сообщал УНИАН, матч заключительного 6-го тура Лиги чемпионов ПСЖ - "Шахтер" завершился в Париже со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.