Тренер ПСЖ Блан: "Был интересный матч с "Шахтером"

Флеш-интервью после матча против донецкого «Шахтера» дал наставник ПСЖ Лоран Блан.

- Это был интересный матч, несмотря на то, что мы уже квалифицировались в следующий этап. Эта игра была интересна для зрителей и для игроков, которые получают меньше игровой практики. Теперь мы будем с нетерпением ждать жеребьевки. «Шахтер» уходит в отпуск, а нам еще играть и играть. Несмотря на большие изменения в составе, рисунок нашей игры был выдержан, игра была выиграна, и все получили хорошую практику, - отметил французский специалист.

Как сообщал УНИАН, матч заключительного 6-го тура Лиги чемпионов ПСЖ - "Шахтер" завершился в Париже со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.