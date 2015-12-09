Тренер ПСЖ Блан: "Был интересный матч с "Шахтером"
00:36, 09 декабря 2015Спорт
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Наставник французов с нетепением ожидает жеребьевки плей-офф.
sport-xl.org
Флеш-интервью после матча против донецкого «Шахтера» дал наставник ПСЖ Лоран Блан.
- Это был интересный матч, несмотря на то, что мы уже квалифицировались в следующий этап. Эта игра была интересна для зрителей и для игроков, которые получают меньше игровой практики. Теперь мы будем с нетерпением ждать жеребьевки. «Шахтер» уходит в отпуск, а нам еще играть и играть. Несмотря на большие изменения в составе, рисунок нашей игры был выдержан, игра была выиграна, и все получили хорошую практику, - отметил французский специалист.
Как сообщал УНИАН, матч заключительного 6-го тура Лиги чемпионов ПСЖ - "Шахтер" завершился в Париже со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
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