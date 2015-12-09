Капитан "Шахтера" Срна после матча с ПСЖ: "Нужно ставить серьезные цели в Лиге Европы"

После матча против ПСЖ в розыгрыше Лиги чемпионов свой комментарий дал полузащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна, сообщает Sport.ua.

"Играли хорошо, но результат остается на табло. У нас были моменты, но на таком уровне, если не забиваешь - тебе это не прощают. Надо делать серьезные выводы, потому что можно играть всегда хорошо, но без результата... У нас был тяжелый сезон и тяжелый год, и я хотел поблагодарить всех болельщиков и игроков с тем, что они прошли с нами все это. Надеемся, что мы удержим первое место в чемпионате, надеемся, что конфликт на Донбассе будет исчерпан и будет мир в новом году..."

Говоря о весенней части сезона, хорват отметил: "Надо двигаться вперед. Мы попали в Лигу Европы и нам надо ставить в этом турнире серьезные цели. Сейчас надо отдохнуть и я еду на отдых с хорошими мыслями о чемпионате, там мы проявили себя хорошо".

Как сообщал УНИАН, матч заключительного 6-го тура Лиги чемпионов ПСЖ - "Шахтер" завершился в Париже со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.