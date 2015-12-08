"Шахтер" проиграл ПСЖ, но вышел в плей-офф Лиги Европы

В Париже завершился матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором французский ПСЖ принимал на своем донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 2:0.

Тем не менее, горняки сумели выйти в весеннюю часть еврокубка - плей-офф Лиги Европы, так как в параллельном матче Группы А мадридский "Реал" разгромил шведский "Мальме" со счетом 8:0, оставив шведов на последнем месте в турнирной таблице группы.

Матч в Париже проходил с полным преимуществом хозяев поля, которые лишь изредка поволяли атаковать горнякам. При этом,Эдуардо имел два отличных момента, когда мог поразить пустые ворота, но один раз ударил мимо, а второй раз не сумел дотянуться до мяча после паса Срны.

В свою очередь, игроки ПСЖ реализовали два своих момента во втором тайме. На 57-й минуте гол забил Лукас, а спустя почти полчаса, на 86-й Златан Ибрагимович удвоил перевес хозяев поля.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которому можно проследить за ходом событий.

Таким образом, у "Шахтера" и "Мальме" осталось по 3 очка, но в борьбе за 3-е место в итоговой таблице горняки оказались выше, имея преимущество в личных встречах - 0:1 и 4:0. Победителем группового этапа стал "Реал" - 16 очков, на втором месте ПСЖ - 13.