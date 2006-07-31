Теннисистка из Донецка вошла в сотню лучших в мире

Теннисистка из Донецка Юлия БЕЙГЕЛЬЗИМЕР вошла в сотню лучших в мире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе спортклуба корпорации "Индустриальный союз Донбасса", этого успеха Ю.БЕЙГЕЛЬЗИМЕР добилась после победы на турнире Roller Open серии ITF в Люксембурге с призовым фондом 50 тыс. долларов. Впервые в своей карьере спортсменка из Донецка поднялась на 99-ю строчку международного рейтинга WTA.

В пресс-службе уточнили, что в финале турнира против бельгийки Кирстен ФЛИПКЕНС украинка выиграла свой восьмой титул ITF в одиночном разряде. Всего же на счету Юлии уже 26 титулов: 8 – в одиночном разряде и 18 - в парном, из них два титула - самой престижной категории WTA.

В настоящее время теннисистка готовится к турниру из серии "Большого шлема" - открытому чемпионату США (US OPEN).