Зинеддина Зидана ждут в Херсоне

Всемирно известный французский футболист, чемпион мира и Европы Зинеддин ЗИДАН в октябре может посетить Херсон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Херсонской ОГА Борис СИЛЕНКОВ вчера во время прямого эфира на местном телевидении.

В частности, по информации Б.СИЛЕНКОВА, во время обсуждения с руководством ООО «Данон» хода реконструкции и модернизации в Херсоне предприятия ООО «Данон Днепр» он официально обратился к руководству французского концерна «Данон» пригласить на открытие в Херсоне модернизированного завода фирмы Зинеддина ЗИДАНА, который является одним из крупнейших акционеров компании.

По словам Б.СИЛЕНКОВА, такое предложение понравилось руководству концерна, и они сказали, что приложат максимум усилий для реализации такого визита. Планируется, что Зинеддин ЗИДАН примет участие в футбольном матче между сборной Херсонской области и сборной фирмы «Данон».

«Президенту «Данон» понравилась эта идея, и я думаю, что осенью мы увидим ЗИДАНА в Херсонской области», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Сейчас на херсонском заводе фирмы «Данон» работает Государственная комиссия по приему в эксплуатацию его новых производственных мощностей. Введение их в эксплуатацию запланировано, в частности, на октябрь текущего года.

*** Француз Зинеддин Зидан трижды был признан лучшим футболистом мира, а в 2004 году - лучшим футболистом Европы за последние 50 лет по результатам опросов УЕФА «Золотой юбилей».