Сотня фанатов "Маккаби" попадет на "игру без зрителей" ЛЧ с "Динамо"

Около сотни поклонников израильского клуба "Маккаби" (Тель-Авив), заранее купившие билеты на матч ЛЧ с киевским "Динамо", смогут попасть на трибуны НСК "Олимпийский", несмотря на то, что по решению УЕФА матч будет проходить без зрителей, сообщает Спорт-Экспресс.

Болельщики тель-авивского клуба вписались в предоставленный команде гостей лимит мест для официальных лиц.

Как отмечает издание, главное условие - обойтись на трибунах без символики своего клуба, речовок и активной поддержки команды.

Впрочем, те, кто присутствовал на «Олимпийском» на проводившемся пару лет назад «без зрителей» матче «Динамо» с казахстанским «Актобе» в квалификации Лиги Европы, помнят, что фанаты гостевой команды это требование игнорировали. Впоследствии клуб "Актобе" не понес никакого наказания.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Маккаби" состоится 9 декабря. В случае победы, киевляне впервые с сезона 1998/99 выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.

УЕФА наказал "Динамо" проведением двух матчей без зрителей из-за расисткого инцидента (избиение группы темнокожих болельщиков на трибуне) во время матча "Динамо" - "Челси".